https://sputnik-georgia.ru/20221228/chast-uchastkov-trassy-vostokzapad-v-gruzii-budet-sdana-v-2023-godu-273469469.html

Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году

Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году

Дорожный участок через перевал Рикоти является важной частью международной магистрали Е-60 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T07:32+0400

2022-12-28T07:32+0400

2022-12-28T07:57+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1d/270886067_0:125:1334:875_1920x0_80_0_0_1291c19403b5e57e9121166a6261be3d.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Часть участков трассы международного значения, соединяющей восток и запад Грузии откроются в 2023 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали Е-60. Его модернизация в четырехполосную современную скоростную магистраль увеличит проходимость дороги и транзитный товарооборот, отмечают в министерстве. Благодаря этому участку значительно будет улучшено качество безопасности движения автотранспорта, а время проезда значительно сократится. На данный момент на Рикоти можно передвигаться на скорости 60 км/ч, после завершения строительства допустимая скорость увеличится, а на некоторых участках она удвоится. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог