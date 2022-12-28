https://sputnik-georgia.ru/20221228/chast-uchastkov-trassy-vostokzapad-v-gruzii-budet-sdana-v-2023-godu-273469469.html
Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году
Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году
Дорожный участок через перевал Рикоти является важной частью международной магистрали Е-60 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T07:32+0400
2022-12-28T07:32+0400
2022-12-28T07:57+0400
грузия
новости
экономика
ираклий карселадзе
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Часть участков трассы международного значения, соединяющей восток и запад Грузии откроются в 2023 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали Е-60. Его модернизация в четырехполосную современную скоростную магистраль увеличит проходимость дороги и транзитный товарооборот, отмечают в министерстве. Благодаря этому участку значительно будет улучшено качество безопасности движения автотранспорта, а время проезда значительно сократится. На данный момент на Рикоти можно передвигаться на скорости 60 км/ч, после завершения строительства допустимая скорость увеличится, а на некоторых участках она удвоится. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог
Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году
07:32 28.12.2022 (обновлено: 07:57 28.12.2022)
Дорожный участок через перевал Рикоти является важной частью международной магистрали Е-60
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Часть участков трассы международного значения, соединяющей восток и запад Грузии откроются в 2023 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
"В 2023 год на определенных участках магистральной трассы Восток-Запад поэтапно откроется движение автотранспорта, в том числе на перевале Рикоти и на участке Самтредия-Григолети", - сказал Карселадзе.
Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали Е-60. Его модернизация в четырехполосную современную скоростную магистраль увеличит проходимость дороги и транзитный товарооборот, отмечают в министерстве.
Благодаря этому участку значительно будет улучшено качество безопасности движения автотранспорта, а время проезда значительно сократится. На данный момент на Рикоти можно передвигаться на скорости 60 км/ч, после завершения строительства допустимая скорость увеличится, а на некоторых участках она удвоится.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).