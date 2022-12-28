https://sputnik-georgia.ru/20221228/chto-nelzya-darit-na-novyy-god-krolika-2023-primety-prazdnika-273482262.html

Что нельзя дарить на Новый год Кролика 2023? Приметы праздника

Что нельзя дарить на Новый год Кролика 2023? Приметы праздника

Новый 2023 год наступит через пару дней, следовательно и тема подарков, что кому дарить в преддверии праздника, актуальна как никогда 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T14:14+0400

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справки

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Перед тем, как выбрать тот или иной подарок, важно узнать, что по приметам нельзя дарить на Новый год Черного Водяного Кролика (Кота), чтобы не навлечь немилость хозяина наступающего года на себя и родных. Sputnik Грузия, учитывая интерес читателей, рассказывает, почему нельзя дарить ряд вещей на Новый год Черного Водяного Кролика (Кота), и какие приметы следует принять к сведению. Что нельзя дарить на год Кролика При выборе подарка следует учитывать множество разных факторов – не стоит дарить на год Кролика (Кота) то, что хозяин года не оценит или такой презент в Новый год считается плохой приметой. Категорически нельзя дарить в год Кролика презенты из натурального меха или кожи. Такой неосмотрительный подарок в праздник вызовет недовольство хозяина года, и может лишить как дарителя, так и получателя его покровительства. Нельзя дарить украшения из любого металла, так как стихия Кролика (Кота) – вода, а значит под запретом все предметы стихии-антагониста. Резкие запахи символ 2023 года не любит, следовательно, нельзя дарить духи, туалетную воду, аромопалочки и любые другие источники ярких ароматов. Кролик (Кот) ценит практичные и полезные вещи, поэтому в Новый год нельзя дарить ненужные безделушки и вещи, которые в хозяйстве не пригодятся и будут лишь захламлять пространство в доме. Несмотря на то, что Кролик (Кот) любит практичные презенты, подарки, связанные с водными процедурами, он их не оценит, так что дарить гели, шампуни, банные принадлежности, бальзамы или полотенца нельзя. Есть примета, что если дарят в Новый год полотенце, которое относится к обрядовым предметам, значит скоро в доме будут похороны. Что еще нельзя дарить Список нежелательных подарков на Новый год Кролика (Кота) дополняют презенты, которые нельзя дарить по приметам. С древних времен люди считали опасными подношения, имеющие негативную энергетику, в том числе зеркало, жемчуг, носовой платок и ножницы. Например, колющие и режущие презенты на Новый год по приметам и суевериям обрекают на неудачи всех обитателей дома. Дарить посуду в праздник пустой – плохая примета, предвещающая безденежье. Но если в нее положить монетку, такой презент принесет получателю удачу в Новом году. Нельзя дарить жемчуг – это плохая примета, привлекающая слезы, потери и болезни. Также нельзя дарить носовой платок, символизирующий заботы и горести. Плохая примета дарить на Новый год супружеской паре книгу. Считается, что такой презент в праздник может спровоцировать измену. Дарить часы – плохая примета, предвещающая скорую разлуку, посему суеверные люди не советуют дарить этот предмет в первую очередь возлюбленным. Нельзя дарить пожилым суеверным людям свечи, часы, полотенца и тапочки. Они могут истолковать презент как намек на уход в наступающем году из жизни. Выбирая сюрприз на Новый год Кролика (Кота), помните, что презенту, подаренному от всего сердца, будут все рады. А негативное действие опасного подарка можно нейтрализовать монеткой, если дать ее дарителю взамен. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки