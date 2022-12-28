https://sputnik-georgia.ru/20221228/chto-nelzya-delat-na-novyy-god-krolika-2023-plokhie-primety-273458927.html

Что нельзя делать на Новый год Кролика 2023: плохие приметы

Что нельзя делать на Новый год Кролика 2023: плохие приметы

Полноправным хозяином в 2023 году станет Черный Водяной Кролик (Кот), соответственно, уже многих интересует как встречать Новый год, чтобы заслужить... 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T10:47+0400

2022-12-28T10:47+0400

2022-12-28T10:47+0400

справки

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Существует множество народных примет, связанных с тем, чего делать нельзя как накануне праздника, так и на Новый год Кролика (Кота), чтобы наступающий год стал благополучным. Что нельзя делать на Новый год Кролика (Кота) и какие приметы нужно учесть, чтобы грядущий год стал удачным, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать? Нельзя праздновать Новый год Кролика (Кота) в неубранной квартире. Встречать без елки покровителя года – плохая примета, поэтому нужно украсить хотя бы еловую ветку. В канун Нового года нельзя делать в доме уборку – протирать пыль и полы. Также нельзя делать стирку и развешивать белье – по приметам отстирать до белизны его будет трудно. Нельзя Новый год Кролика (Кота) встречать с долгами. Также плохая примета просить в долг деньги накануне праздника. Нельзя в плохом настроении готовить для новогоднего стола, ссориться в Новый год Кролика (Кота) и оставлять пустым стол. Нельзя в канун Нового года пришивать пуговицы, штопать и шить. Также нельзя стричь ногти и волосы. Покупать в последний день уходящего года что-то либо для себя или для дома – плохая примета, вещь окажется некачественной. Нельзя грустить в Новый год, обижаться и плакать, а также сожалеть об уходящем годе вслух. Плохая примета встречать в одиночестве Новый год Кролика (Кота). Чтобы угодить правителю 2023 года, который любит домашний уют, встречайте Новый 2023 год вместе с семьей и друзьями дома. Плохие приметы Нельзя встречать Новый год Кролика (Кота) в одежде хищных принтов и кислотных цветов. Сдержанность и элегантность в сервировке праздничного стола и убранстве дома Кролик (Кот) оценит по достоинству, поэтому нельзя стол перегружать декором и лучше отказаться от пестроты. На праздничный стол нельзя подавать крольчатину. В Новый год Кролика (Кота) нельзя также напиваться. По приметам на Новый год Кролика (Кота) нельзя дарить безделушки, а также любые туалетные принадлежности – хозяин года больше предпочитает практичные и нужные вещи. Нельзя на Новый год Кролика (Кота) дарить алкоголь, бокалы, зажигалки и пепельницы – это плохая примета, так как эти вещи связанны с вредными привычками. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки