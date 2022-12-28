https://sputnik-georgia.ru/20221228/chto-nelzya-delat-na-novyy-god-krolika-2023-plokhie-primety-273458927.html
Что нельзя делать на Новый год Кролика 2023: плохие приметы
Что нельзя делать на Новый год Кролика 2023: плохие приметы
Полноправным хозяином в 2023 году станет Черный Водяной Кролик (Кот), соответственно, уже многих интересует как встречать Новый год, чтобы заслужить... 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T10:47+0400
2022-12-28T10:47+0400
2022-12-28T10:47+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23418/26/234182603_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_8e22903ecc3a4be06a7755a409b30ac7.jpg
Существует множество народных примет, связанных с тем, чего делать нельзя как накануне праздника, так и на Новый год Кролика (Кота), чтобы наступающий год стал благополучным. Что нельзя делать на Новый год Кролика (Кота) и какие приметы нужно учесть, чтобы грядущий год стал удачным, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать? Нельзя праздновать Новый год Кролика (Кота) в неубранной квартире. Встречать без елки покровителя года – плохая примета, поэтому нужно украсить хотя бы еловую ветку. В канун Нового года нельзя делать в доме уборку – протирать пыль и полы. Также нельзя делать стирку и развешивать белье – по приметам отстирать до белизны его будет трудно. Нельзя Новый год Кролика (Кота) встречать с долгами. Также плохая примета просить в долг деньги накануне праздника. Нельзя в плохом настроении готовить для новогоднего стола, ссориться в Новый год Кролика (Кота) и оставлять пустым стол. Нельзя в канун Нового года пришивать пуговицы, штопать и шить. Также нельзя стричь ногти и волосы. Покупать в последний день уходящего года что-то либо для себя или для дома – плохая примета, вещь окажется некачественной. Нельзя грустить в Новый год, обижаться и плакать, а также сожалеть об уходящем годе вслух. Плохая примета встречать в одиночестве Новый год Кролика (Кота). Чтобы угодить правителю 2023 года, который любит домашний уют, встречайте Новый 2023 год вместе с семьей и друзьями дома. Плохие приметы Нельзя встречать Новый год Кролика (Кота) в одежде хищных принтов и кислотных цветов. Сдержанность и элегантность в сервировке праздничного стола и убранстве дома Кролик (Кот) оценит по достоинству, поэтому нельзя стол перегружать декором и лучше отказаться от пестроты. На праздничный стол нельзя подавать крольчатину. В Новый год Кролика (Кота) нельзя также напиваться. По приметам на Новый год Кролика (Кота) нельзя дарить безделушки, а также любые туалетные принадлежности – хозяин года больше предпочитает практичные и нужные вещи. Нельзя на Новый год Кролика (Кота) дарить алкоголь, бокалы, зажигалки и пепельницы – это плохая примета, так как эти вещи связанны с вредными привычками. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23418/26/234182603_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_36649309dbf2bf17f580b4917d4c3c1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Что нельзя делать на Новый год Кролика 2023: плохие приметы
Полноправным хозяином в 2023 году станет Черный Водяной Кролик (Кот), соответственно, уже многих интересует как встречать Новый год, чтобы заслужить расположение зодиакального покровителя
Существует множество народных примет, связанных с тем, чего делать нельзя как накануне праздника, так и на Новый год Кролика (Кота), чтобы наступающий год стал благополучным.
Что нельзя делать на Новый год Кролика (Кота) и какие приметы нужно учесть, чтобы грядущий год стал удачным, читайте в Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать?
Нельзя праздновать Новый год Кролика (Кота) в неубранной квартире. Встречать без елки покровителя года – плохая примета, поэтому нужно украсить хотя бы еловую ветку.
В канун Нового года нельзя делать в доме уборку – протирать пыль и полы. Также нельзя делать стирку и развешивать белье – по приметам отстирать до белизны его будет трудно.
Нельзя Новый год Кролика (Кота) встречать с долгами. Также плохая примета просить в долг деньги накануне праздника.
Нельзя в плохом настроении готовить для новогоднего стола, ссориться в Новый год Кролика (Кота) и оставлять пустым стол.
Нельзя в канун Нового года пришивать пуговицы, штопать и шить. Также нельзя стричь ногти и волосы.
Покупать в последний день уходящего года что-то либо для себя или для дома – плохая примета, вещь окажется некачественной.
Нельзя грустить в Новый год, обижаться и плакать, а также сожалеть об уходящем годе вслух.
Плохая примета встречать в одиночестве Новый год Кролика (Кота). Чтобы угодить правителю 2023 года, который любит домашний уют, встречайте Новый 2023 год вместе с семьей и друзьями дома.
Плохие приметы
Нельзя встречать Новый год Кролика (Кота) в одежде хищных принтов и кислотных цветов.
Сдержанность и элегантность в сервировке праздничного стола и убранстве дома Кролик (Кот) оценит по достоинству, поэтому нельзя стол перегружать декором и лучше отказаться от пестроты.
На праздничный стол нельзя подавать крольчатину. В Новый год Кролика (Кота) нельзя также напиваться.
По приметам на Новый год Кролика (Кота) нельзя дарить безделушки, а также любые туалетные принадлежности – хозяин года больше предпочитает практичные и нужные вещи.
Нельзя на Новый год Кролика (Кота) дарить алкоголь, бокалы, зажигалки и пепельницы – это плохая примета, так как эти вещи связанны с вредными привычками.
Материал подготовлен на основе открытых источников