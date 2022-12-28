https://sputnik-georgia.ru/20221228/energobirzha-v-polnoy-gotovnosti--glava-reguliruyuschey-komissii-273508100.html

Энергобиржа в полной готовности – глава регулирующей Комиссии

Энергобиржа в полной готовности – глава регулирующей Комиссии

Реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства Грузии 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T23:03+0400

2022-12-28T23:03+0400

2022-12-28T23:03+0400

экономика

грузия

новости

давид нармания

тбилиси

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Энергетическая биржа полностью готова к запуску, вместе с Государственной электроэнергетической системой и коммерческим оператором, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания на итоговой пресс-конференции в "Медиацентре Мтавари". Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. "В постпандемический период экономика начала очень быстро расти, что еще больше увеличило потребность в энергии. Исходя из этого, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось потребление энергии. Особенно активны были сектор туризма и перерабатывающая промышленность", - сказал Нармания. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. Тарифы По информации Нармания, Комиссия пересмотрела тарифы в секторах энергетики и природного газа и оставила их неизменными. В течение следующих пяти лет потребительские тарифы также останутся без изменений для бытовых потребителей малых газораспределительных компаний. В соответствии с изменениями тарифов, проведенными в рамках текущей реформы рынка электроэнергии, вместо 3-летнего периода регулирования тарифы определены на 5-летний период регулирования - с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года. Как ранее заявил Нармания, сохранение тарифов обусловлено проводимой государством политикой по доступности социального газа, а также стабильностью курса лари по отношению к доллару США. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр. Кроме того, подводя итоги 2022 года, Нармания рассказал о работе Комиссии по защите прав потребителей. В комиссию за год поступило более 3,5 тысячи заявок. Некоторые из них были связаны со списанием ошибочных, завышенных или старых задолженностей абонентов. На основании решения комиссии потребителям в 2022 году вернули в сумме около 1,5 миллиона лари, 1,2 миллиона списали, а 270 тысяч лари было выдано в виде компенсаций за нарушение правил качества коммерческого обслуживания. Важным событием года стала работа нового учебного центра энергетики, основанного в январе текущего года. Его создание, как заверил Нармания, обусловлено большим спросом на изучение вопросов регулирования энергетики. Уже на базе учебного центра более 100 слушателей прошли разные учебные курсы. Также в регионах реализуется проект, профинансированный двумя донорскими организациями, направленный на повышение осведомленности о вопросах энергетики и водоснабжению среди учеников школ. Планы на 2023 Как рассказал глава Комиссии, следующий год будет очень активным с точки зрения реформирования газового сектора, будут приняты новые нормативные акты, правила и произойдет разделение компаний в газовом секторе, как это произошло в электроэнергетическом секторе. Он отметил, что это решение в долгосрочной перспективе положительно отразится на тарифах для жителей, так как это вызовет конкуренцию на рынке. Также 2023 год, как заверил глава Комиссии, будет важным с точки зрения цифровизации и развития соответствующих электронных сервисов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, давид нармания, тбилиси, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения