Энергобиржа в полной готовности – глава регулирующей Комиссии
Реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Энергетическая биржа полностью готова к запуску, вместе с Государственной электроэнергетической системой и коммерческим оператором, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания на итоговой пресс-конференции в "Медиацентре Мтавари".
Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 сентября 2022 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась четырежды. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам, позже дату перенесли сначала на 1 января 2022 года, потом на 1 марта. Теперь ее запуск запланирован на 31 марта 2023 года.
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
"В постпандемический период экономика начала очень быстро расти, что еще больше увеличило потребность в энергии. Исходя из этого, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось потребление энергии. Особенно активны были сектор туризма и перерабатывающая промышленность", - сказал Нармания.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.
Тарифы
По информации Нармания, Комиссия пересмотрела тарифы в секторах энергетики и природного газа и оставила их неизменными.
"Мы сохранили действующие тарифы на электроэнергию до открытия рынка. А на природный газ мы недавно установили тарифы, и следующие 5 лет они не изменятся", - пообещал Нармания.
В течение следующих пяти лет потребительские тарифы также останутся без изменений для бытовых потребителей малых газораспределительных компаний.
В соответствии с изменениями тарифов, проведенными в рамках текущей реформы рынка электроэнергии, вместо 3-летнего периода регулирования тарифы определены на 5-летний период регулирования - с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.
Как ранее заявил Нармания, сохранение тарифов обусловлено проводимой государством политикой по доступности социального газа, а также стабильностью курса лари по отношению к доллару США.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.
Кроме того, подводя итоги 2022 года, Нармания рассказал о работе Комиссии по защите прав потребителей. В комиссию за год поступило более 3,5 тысячи заявок. Некоторые из них были связаны со списанием ошибочных, завышенных или старых задолженностей абонентов.
© photo: Sputnik / StringerДавид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии
Давид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На основании решения комиссии потребителям в 2022 году вернули в сумме около 1,5 миллиона лари, 1,2 миллиона списали, а 270 тысяч лари было выдано в виде компенсаций за нарушение правил качества коммерческого обслуживания.
Важным событием года стала работа нового учебного центра энергетики, основанного в январе текущего года. Его создание, как заверил Нармания, обусловлено большим спросом на изучение вопросов регулирования энергетики. Уже на базе учебного центра более 100 слушателей прошли разные учебные курсы.
Также в регионах реализуется проект, профинансированный двумя донорскими организациями, направленный на повышение осведомленности о вопросах энергетики и водоснабжению среди учеников школ.
Планы на 2023
Как рассказал глава Комиссии, следующий год будет очень активным с точки зрения реформирования газового сектора, будут приняты новые нормативные акты, правила и произойдет разделение компаний в газовом секторе, как это произошло в электроэнергетическом секторе.
"В частности, Tbilisi Energy, Socar, Sacor cas, то есть крупные распределительные компании, останутся только распределительными компаниями, а поставки природного газа будут осуществляться другими компаниями, то есть поставщиками, как и в электроэнергетике", - пояснил Нармания.
Он отметил, что это решение в долгосрочной перспективе положительно отразится на тарифах для жителей, так как это вызовет конкуренцию на рынке.
Также 2023 год, как заверил глава Комиссии, будет важным с точки зрения цифровизации и развития соответствующих электронных сервисов.