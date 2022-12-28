https://sputnik-georgia.ru/20221228/future-kvara-esche-odin-gruzin-mozhet-poyavitsya-v-sostave-napoli-273475530.html

Future Kvara: еще один грузин может появиться в составе "Наполи"

Future Kvara: еще один грузин может появиться в составе "Наполи"

Георгий Квернадзе воспитанник футбольной школы "Сабуртало", играл на правах аренды за "Телави" 28.12.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Юный грузинский футболист Георгий Квернадзе попал в поле интересов спортивного президента итальянского "Наполи" Кристиана Джинтоли, он может пополнить ряды клуба и присоединиться к Хвиче Кварацхелия, сообщают итальянские СМИ.Георгий Квернадзе воспитанник футбольной школы "Сабуртало", играл на правах аренды за "Телави", а в новом сезоне ему предлагают перейти в батумское "Динамо". Как отмечает Corrieredellosport, его оценка на самом престижном немецком спортивном портале "Трансфермаркте" – 300 тысяч евро, что "очень хороший показатель". Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" из батумского "Динамо" этим летом. За него заплатили 10 миллионов евро. Кварацхелия сразу же стал одним из лидеров команды. Спустя всего три месяца он был признан лучшим игроком серии А. В ассоциации футболистов Италии (AIC) тогда отметили, что "это только начало для молодого игрока с большим потенциалом". Болельщики придумали Кваре несколько лесных прозвищ: Кварадона, Квараваджо, Кварастелла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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