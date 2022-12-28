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Грузин признан лучшим спортсменом года в Сербии
Грузин признан лучшим спортсменом года в Сербии
В этой номинации Датунашвили обошел легендарного теннисиста Новака Джоковича 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T11:11+0400
2022-12-28T11:11+0400
2022-12-28T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступавший за Сербию, признан лучшим спортсменом 2022 года. В этой номинации Датунашвили обошел легендарного теннисиста Новака Джоковича. Зураб Датунашвили выступает за Сербию с 2019 года и дважды подряд (в 2021 и 2022 годах) завоевал титул чемпиона мира. Кроме того, он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Сменить спортивное гражданство он решил после конфликта с президентом федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, новак джокович, зураб датунашвили, сербия
спорт, грузия, новости, новак джокович, зураб датунашвили, сербия
Грузин признан лучшим спортсменом года в Сербии
В этой номинации Датунашвили обошел легендарного теннисиста Новака Джоковича
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступавший за Сербию, признан лучшим спортсменом 2022 года.
"Это большой день для меня. Лучший в моей жизни. Я очень счастлив. Хочу поблагодарить всех за поддержку... Я люблю Сербию, я люблю Белград, это мой второй дом", – сказал Давиташвили.
В этой номинации Датунашвили обошел легендарного теннисиста Новака Джоковича.
Зураб Датунашвили выступает за Сербию с 2019 года и дважды подряд (в 2021 и 2022 годах) завоевал титул чемпиона мира. Кроме того, он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.
Сменить спортивное гражданство он решил после конфликта с президентом федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе.