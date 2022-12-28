https://sputnik-georgia.ru/20221228/gruzin-priznan-luchshim-sportsmenom-goda-v-serbii-273471302.html

Грузин признан лучшим спортсменом года в Сербии

Грузин признан лучшим спортсменом года в Сербии

В этой номинации Датунашвили обошел легендарного теннисиста Новака Джоковича 28.12.2022, Sputnik Грузия

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новак джокович

зураб датунашвили

сербия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступавший за Сербию, признан лучшим спортсменом 2022 года. В этой номинации Датунашвили обошел легендарного теннисиста Новака Джоковича. Зураб Датунашвили выступает за Сербию с 2019 года и дважды подряд (в 2021 и 2022 годах) завоевал титул чемпиона мира. Кроме того, он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Сменить спортивное гражданство он решил после конфликта с президентом федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, новак джокович, зураб датунашвили, сербия