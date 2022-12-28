https://sputnik-georgia.ru/20221228/gruzinskaya-mechta-prezident-sama-znaet-otkuda-iskhodit-bulling-273507347.html

"Грузинская мечта": президент сама знает, откуда исходит буллинг

"Грузинская мечта": президент сама знает, откуда исходит буллинг

Зурабишвили на фоне акции против помилования Саакашвили заявила о ведущемся против нее булинге 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Президент Грузии прекрасно понимает, откуда исходит буллинг, которому Саломе Зурабишвили, по ее словам, подвергается в связи с вопросом о помиловании Михаила Саакашвили, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Президент Грузии на фоне акции против освобождения экс-главы государства Михаила Саакашвили заявила о ведущемся против нее булинге в связи с вопросом о помиловании осужденного и намекнула на участие в нем правящей партии. При этом он отметил, что ни гуманитарная, ни человеческая, ни нравственная часть не являются для президента поводом для помилования Саакашвили.Он ответил также на заявление президента о скрытом участии в акции политической партии, намекнув, что в буллинге президента участвует оппозиция."Единственное, что мы знаем точно, что политической партией организуется достаточно энергичное и хорошо спланированное нападение на президента, включая травлю. По мнению авторов буллинга, буллинг должен привести к принятию решения ", — сказал Вольский. Напомним, участники акции против помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были возмущены словами, которые Зурабишвили произнесла, выйдя к ним: "Чего вы принеслись сюда?" Собравшиеся, особенно те, чьи родные были убиты при прежней власти, восприняли это как оскорбление. Что касается вопроса помилования Саакашвили, президент не стала разглашать свои планы. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". Изменит ли Зурабишвили мнение на этот раз, с учетом продолжающегося ухудшения состояния здоровья экс-президента, скорее всего станет известно после того, как решение по вопросу отсрочки или отмены наказания примет суд. Ранее президент заявила о важности прекращения спекуляций на тему и выразила надежду, что решение суда "позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации". О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская мечта, тбилиси, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , новости, грузия, политика