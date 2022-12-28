https://sputnik-georgia.ru/20221228/gruzinskiy-sumoist-ukhudshil-svoi-pozitsii-v-reytinge-273482017.html

Грузинский сумоист ухудшил свои позиции в рейтинге

Грузинский сумоист ухудшил свои позиции в рейтинге

Улучшить рейтинг сумоист теперь сможет в январе на традиционном Хацу басе 28.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, опустился в национальном рейтинге, опубликованном Японской ассоциацией сумо. Тотиносин, который раньше был восьмым маэгасирой запада, теперь стал 11 маэгасирой. Улучшить рейтинг сумоист теперь сможет в январе на традиционном Хацу басе. Турнир пройдет в Токио с 8 по 22 января. Январский турнир станет сотым в карьере 35-летнего спортсмена из Грузии. Из рейтинга Ассоциации сумо видно, что за последние 125 лет в рейтинге всего один йокодзуна (Тэрунофудзи) и один озэки (Такакэйсе).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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