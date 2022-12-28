https://sputnik-georgia.ru/20221228/gruzinskiy-sumoist-ukhudshil-svoi-pozitsii-v-reytinge-273482017.html
Грузинский сумоист ухудшил свои позиции в рейтинге
Грузинский сумоист ухудшил свои позиции в рейтинге
Улучшить рейтинг сумоист теперь сможет в январе на традиционном Хацу басе 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T13:56+0400
2022-12-28T13:56+0400
2022-12-28T14:05+0400
спорт
грузия
новости
леван горгадзе
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e148644ffa5b5fe039b96f37abb351a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, опустился в национальном рейтинге, опубликованном Японской ассоциацией сумо. Тотиносин, который раньше был восьмым маэгасирой запада, теперь стал 11 маэгасирой. Улучшить рейтинг сумоист теперь сможет в январе на традиционном Хацу басе. Турнир пройдет в Токио с 8 по 22 января. Январский турнир станет сотым в карьере 35-летнего спортсмена из Грузии. Из рейтинга Ассоциации сумо видно, что за последние 125 лет в рейтинге всего один йокодзуна (Тэрунофудзи) и один озэки (Такакэйсе).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
токио
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249080948_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab990c063bf53ee131a978bf22c47023.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
Грузинский сумоист ухудшил свои позиции в рейтинге
13:56 28.12.2022 (обновлено: 14:05 28.12.2022)
Улучшить рейтинг сумоист теперь сможет в январе на традиционном Хацу басе
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, опустился в национальном рейтинге, опубликованном Японской ассоциацией сумо.
Тотиносин, который раньше был восьмым маэгасирой запада, теперь стал 11 маэгасирой.
Улучшить рейтинг сумоист теперь сможет в январе на традиционном Хацу басе. Турнир пройдет в Токио с 8 по 22 января.
Январский турнир станет сотым в карьере 35-летнего спортсмена из Грузии.
Из рейтинга Ассоциации сумо видно, что за последние 125 лет в рейтинге всего один йокодзуна (Тэрунофудзи) и один озэки (Такакэйсе).