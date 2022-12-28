https://sputnik-georgia.ru/20221228/iz-za-snegopada-na-zapade-gruzii-dorogi-zakryli-dlya-bolshegruzov-273505058.html
Из-за снегопада на западе Грузии дороги закрыли для большегрузов
Из-за снегопада на западе Грузии дороги закрыли для большегрузов
Обе дороги ведут в горный регион Грузии — Рача 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T22:02+0400
2022-12-28T22:02+0400
2022-12-28T22:02+0400
грузия
новости
рача
имерети
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251144739_0:238:1355:1000_1920x0_80_0_0_9706c17cd7be1de6294b74fa23bde49e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автомобильного транспорта с прицепом и полуприцепом из-за сильного снегопада запретили на двух дорогах, ведущих в горный регион Грузии Рача. В частности, дорога для большегрузов закрыта на перевале Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури и на дороге Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Обе дороги соединяют регион Имерети с краем Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Для остальных видов транспорта движение на обеих дорогах открыто. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251144739_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8596b235e115ca5c2651dc08c0b54180.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, рача, имерети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, рача, имерети, департамент автомобильных дорог
Из-за снегопада на западе Грузии дороги закрыли для большегрузов
Обе дороги ведут в горный регион Грузии — Рача
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автомобильного транспорта с прицепом и полуприцепом из-за сильного снегопада запретили на двух дорогах, ведущих в горный регион Грузии Рача.
В частности, дорога для большегрузов закрыта на перевале Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури и на дороге Сачхере-Узунта-Шкмери-Зудали, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Обе дороги соединяют регион Имерети с краем Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Для остальных видов транспорта движение на обеих дорогах открыто.