https://sputnik-georgia.ru/20221228/kontsert-yamayskoy-pevitsy-proydet-v-gruzii-na-novyy-god-273499699.html

Концерт ямайской певицы пройдет в Грузии на Новый год

Концерт ямайской певицы пройдет в Грузии на Новый год

Наибольшую известность ей принесли синглы 1995 года, которые прозвучали в саундтреке к фильму "Свадьба моего лучшего друга" 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T18:59+0400

2022-12-28T18:59+0400

2022-12-28T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Известная ямайская певица Диана Кинг даст сольный концерт в высокогорном Казбеги 31 декабря, говорится в сообщении организаторов. Певица проведет лайв-перформанс в Rooms Hotel Kazbegi. В этот же вечер запланирован диджей сет от Гуги Хелая. Диана Кинг - ямайская певица и автор песен. Ее музыкальное направление — смесь регги, регги фьюжн и дэнсхолл. Родилась в семье индоямайской матери и афроямайца. Наибольшую известность ей принес сингл 1995 года "Shy Guy" и кавер песни "I Say a Little Prayer", который звучал в саундтреке к фильму "Свадьба моего лучшего друга". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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