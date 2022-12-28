https://sputnik-georgia.ru/20221228/mer-tbilisi-gotov-vyslushat-sovety-oppozitsii-po-transportnoy-politike-273501296.html
Мэр Тбилиси готов выслушать советы оппозиции по транспортной политике
Мэр Тбилиси готов выслушать советы оппозиции по транспортной политике
Главная задача мэрии - сделать общественный транспорт популярным и комфортным, напомнил Каладзе 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T18:37+0400
2022-12-28T18:37+0400
2022-12-28T18:37+0400
каха каладзе
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транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Если у представителей оппозиции имеются другие взгляды касательно транспортной политики мэрии Тбилиси, они могут обратиться с ними в муниципалитет и дать советы, заявил градоначальник Каха Каладзе, представляя проект бюджета на 2023 год в городском совете (Сакребуло). По словам столичного мэра, транспортная политика является наиболее важной для него лично и его команды, однако для реализации транспортной реформы необходимо время. Он отметил, что главная задача мэрии - сделать общественный транспорт популярным. Для этого полностью был заменен т.н. желтый автобусный парк. Тогда, по информации мэра, у столицы было около 600 автобусов: 400 из них работали на линии, остальные были запасными. Сегодня в столице 800 единиц новых автобусов европейского типа. "Также мы отремонтировали парк маршруток, который был в худшем состоянии. Но если вы спросите меня, доволен ли я тем, что сегодня происходит в столице, даже в направлении общественного транспорта, я вам очевидно отвечу, что нет, я не доволен", - сказал Каладзе. По его словам, реформа еще не завершена и сейчас проходит самый сложный во всех отношениях этап. Между тем мэр обратился к горожанам, отметив, что отдавать предпочтение общественному транспорту, нежели личным авто, это воля и право выбора каждого. Тем не менее Каладзе пообещал населению города, что в Тбилиси будет удобно и комфортно передвигаться на общественном транспорте. "Мы достойно ответим на все вызовы, которые у нас есть, - нам нужно добавить 18-метровые автобусы, и мы намерены закупить их в 2023-24 годах, параллельно со строительством новой автобазы", - заявил он. Также Каха Каладзе дал обещание решить проблемы на некоторых станциях метро, где в утренние и вечерние часы наблюдается большое скопление людей. В связи с этим у мэрии есть краткосрочный и долгосрочный план, которые будут реализованы при поддержке международных финансовых организаций, сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии
Мэр Тбилиси готов выслушать советы оппозиции по транспортной политике
Главная задача мэрии - сделать общественный транспорт популярным и комфортным, напомнил Каладзе
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Если у представителей оппозиции имеются другие взгляды касательно транспортной политики мэрии Тбилиси, они могут обратиться с ними в муниципалитет и дать советы, заявил градоначальник Каха Каладзе, представляя проект бюджета на 2023 год в городском совете (Сакребуло).
По словам столичного мэра, транспортная политика является наиболее важной для него лично и его команды, однако для реализации транспортной реформы необходимо время.
"Если у вас есть какие-то другие взгляды в связи с нашей политикой или вы знаете что-то, что нужно сделать, а мы не делаем, то я вам откровенно скажу, мы были бы очень рады получить ваш совет, ваше мнение о том, что нужно делать и чего не делает мэрия, чтобы общественный транспорт развивался", — сказал Каладзе.
Он отметил, что главная задача мэрии - сделать общественный транспорт популярным. Для этого полностью был заменен т.н. желтый автобусный парк. Тогда, по информации мэра, у столицы было около 600 автобусов: 400 из них работали на линии, остальные были запасными.
Сегодня в столице 800 единиц новых автобусов европейского типа. "Также мы отремонтировали парк маршруток, который был в худшем состоянии. Но если вы спросите меня, доволен ли я тем, что сегодня происходит в столице, даже в направлении общественного транспорта, я вам очевидно отвечу, что нет, я не доволен", - сказал Каладзе.
По его словам, реформа еще не завершена и сейчас проходит самый сложный во всех отношениях этап. Между тем мэр обратился к горожанам, отметив, что отдавать предпочтение общественному транспорту, нежели личным авто, это воля и право выбора каждого.
Тем не менее Каладзе пообещал населению города, что в Тбилиси будет удобно и комфортно передвигаться на общественном транспорте.
"Мы достойно ответим на все вызовы, которые у нас есть, - нам нужно добавить 18-метровые автобусы, и мы намерены закупить их в 2023-24 годах, параллельно со строительством новой автобазы", - заявил он.
Также Каха Каладзе дал обещание решить проблемы на некоторых станциях метро, где в утренние и вечерние часы наблюдается большое скопление людей. В связи с этим у мэрии есть краткосрочный и долгосрочный план, которые будут реализованы при поддержке международных финансовых организаций, сказал он.