https://sputnik-georgia.ru/20221228/my-ne-budem-igrat-negativnuyu-rol-dlya-rossii---gruzinskiy-politolog-273474461.html

"Мы не будем играть негативную роль для России" – грузинский политолог

"Мы не будем играть негативную роль для России" – грузинский политолог

В грузинском обществе появилось осознание того, что страна не должна стать предметом для манипуляций определенных сил против России, считает политолог Тамар... 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T11:36+0400

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Об этом политолог заявила в ходе пресс-конференции "Итоги 2022 года для Грузии", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Наша культура, история, человеческие отношения переплетены между собой. С этой точки зрения, отношения должны урегулироваться. Уже мы осознаем, что не должны стать предметом для манипуляций определенных сил и не должны исполнять негативную роль в отношении России", – заявила Кикнадзе.Речь идет о так называемом "втором фронте", к открытию которого неоднократно призывали Грузию некоторые представители украинских властей. В свою очередь, грузинские власти не раз давали жесткий ответ на такие призывы – Грузия не будет втянута в военные действия не под каким предлогом.

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