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"Мы не будем играть негативную роль для России" – грузинский политолог
"Мы не будем играть негативную роль для России" – грузинский политолог
В грузинском обществе появилось осознание того, что страна не должна стать предметом для манипуляций определенных сил против России, считает политолог Тамар... 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T11:36+0400
2022-12-28T11:36+0400
2022-12-28T11:43+0400
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Об этом политолог заявила в ходе пресс-конференции "Итоги 2022 года для Грузии", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Наша культура, история, человеческие отношения переплетены между собой. С этой точки зрения, отношения должны урегулироваться. Уже мы осознаем, что не должны стать предметом для манипуляций определенных сил и не должны исполнять негативную роль в отношении России", – заявила Кикнадзе.Речь идет о так называемом "втором фронте", к открытию которого неоднократно призывали Грузию некоторые представители украинских властей. В свою очередь, грузинские власти не раз давали жесткий ответ на такие призывы – Грузия не будет втянута в военные действия не под каким предлогом.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, политика, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, политика, политика, видео
"Мы не будем играть негативную роль для России" – грузинский политолог
11:36 28.12.2022 (обновлено: 11:43 28.12.2022)
В грузинском обществе появилось осознание того, что страна не должна стать предметом для манипуляций определенных сил против России, считает политолог Тамар Кикнадзе
Об этом политолог заявила в ходе пресс-конференции "Итоги 2022 года для Грузии", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Наша культура, история, человеческие отношения переплетены между собой. С этой точки зрения, отношения должны урегулироваться. Уже мы осознаем, что не должны стать предметом для манипуляций определенных сил и не должны исполнять негативную роль в отношении России", – заявила Кикнадзе.
Речь идет о так называемом "втором фронте", к открытию которого неоднократно призывали Грузию некоторые представители украинских властей. В свою очередь, грузинские власти не раз давали жесткий ответ на такие призывы – Грузия не будет втянута в военные действия не под каким предлогом.