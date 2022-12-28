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На какие деньги будет жить Тбилиси в 2023 году?
На какие деньги будет жить Тбилиси в 2023 году?
Транспорт и экология станут основными приоритетами мэрии Тбилиси в грядущем году 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T23:23+0400
2022-12-28T23:23+0400
2022-12-28T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Бюджет Тбилиси в 2023 году составит 1,6 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию. При этом 116 миллионов уйдут на строительство дорожной инфраструктуры, 4 миллиона на реконструкцию станций метро, 50 миллионов на модернизацию городского транспорта и 286 миллионов на субсидии проезда транспорта для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников. Еще 243 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси. При этом, из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 12,8 миллиона лари, на замену аварийных домов 20 миллионов лари, на систему сливов 3,5 миллиона лари, а на благоустройство города - 62,1 миллиона лари. Еще одним приоритетом для бюджета столицы станет экология - на нее в 2023 году планируется потратить 211,9 миллиона, из которых 119 миллионов уйдет на очистку города. На зоопарк в 2023 году мэрия потратит 7,3 миллиона лари, на Ботанический сад – 6,1 миллиона лари, а на озеленение города – 79,5 миллиона лари. Также в бюджете столицы предусмотрено 2 миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари на помощь бизнесу и 480 тысяч на привлечение туристов. На здравоохранение мэрия выделила в 2023 году 21,2 миллиона лари, которые пойдут на финансирование муниципальных программ финансирования лечения определенных заболеваний. На детские сады мэрия потратит 187,3 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари. Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии Тбилиси в размере 3,1 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в районах столицы уйдет 1 миллион лари. Финансирование мэрии Тбилиси составит 28,1 миллион лари, а сакребуло города – 18,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, экономика, новости, бюджет тбилиси, мэрия тбилиси
тбилиси, грузия, экономика, новости, бюджет тбилиси, мэрия тбилиси
На какие деньги будет жить Тбилиси в 2023 году?
Транспорт и экология станут основными приоритетами мэрии Тбилиси в грядущем году
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Бюджет Тбилиси в 2023 году составит 1,6 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию.
Доходы тбилисского бюджета составят 1,6 миллиарда лари, из которых 872,2 миллиона налоги и сборы, а 475 миллионов – гранты. Основным приоритетом трат бюджета Тбилиси будет восстановление и строительство транспортной инфраструктуры, на которую уйдет 522,1 миллиона лари.
При этом 116 миллионов уйдут на строительство дорожной инфраструктуры, 4 миллиона на реконструкцию станций метро, 50 миллионов на модернизацию городского транспорта и 286 миллионов на субсидии проезда транспорта для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников.
Еще 243 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси.
При этом, из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 12,8 миллиона лари, на замену аварийных домов 20 миллионов лари, на систему сливов 3,5 миллиона лари, а на благоустройство города - 62,1 миллиона лари.
Еще одним приоритетом для бюджета столицы станет экология - на нее в 2023 году планируется потратить 211,9 миллиона, из которых 119 миллионов уйдет на очистку города.
На зоопарк в 2023 году мэрия потратит 7,3 миллиона лари, на Ботанический сад – 6,1 миллиона лари, а на озеленение города – 79,5 миллиона лари.
Также в бюджете столицы предусмотрено 2 миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари на помощь бизнесу и 480 тысяч на привлечение туристов.
На здравоохранение мэрия выделила в 2023 году 21,2 миллиона лари, которые пойдут на финансирование муниципальных программ финансирования лечения определенных заболеваний.
На социальную помощь жителям Тбилиси уйдет 117 миллионов лари, из которых 26,2 миллиона потратят на бесплатные столовые, 5 миллионов – на помощь бездомным, 10 миллионов – на лекарства неимущим пенсионерам, 3,3 миллиона - на финансирование бесплатного обучения в школах искусств и спортивных школах детей из неимущих семей и 8 миллионов на копенсации тем, у кого разрушены дома.
На детские сады мэрия потратит 187,3 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари.
Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии Тбилиси в размере 3,1 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в районах столицы уйдет 1 миллион лари.
Финансирование мэрии Тбилиси составит 28,1 миллион лари, а сакребуло города – 18,4 миллиона лари.