https://sputnik-georgia.ru/20221228/na-kakie-dengi-budet-zhit-tbilisi-v-2023-godu-273508768.html

На какие деньги будет жить Тбилиси в 2023 году?

На какие деньги будет жить Тбилиси в 2023 году?

Транспорт и экология станут основными приоритетами мэрии Тбилиси в грядущем году 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T23:23+0400

2022-12-28T23:23+0400

2022-12-28T23:23+0400

тбилиси

грузия

экономика

новости

бюджет тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269809984_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_81fa3a0c8173dd2f68ce58a7c4097e2d.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Бюджет Тбилиси в 2023 году составит 1,6 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию. При этом 116 миллионов уйдут на строительство дорожной инфраструктуры, 4 миллиона на реконструкцию станций метро, 50 миллионов на модернизацию городского транспорта и 286 миллионов на субсидии проезда транспорта для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников. Еще 243 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси. При этом, из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 12,8 миллиона лари, на замену аварийных домов 20 миллионов лари, на систему сливов 3,5 миллиона лари, а на благоустройство города - 62,1 миллиона лари. Еще одним приоритетом для бюджета столицы станет экология - на нее в 2023 году планируется потратить 211,9 миллиона, из которых 119 миллионов уйдет на очистку города. На зоопарк в 2023 году мэрия потратит 7,3 миллиона лари, на Ботанический сад – 6,1 миллиона лари, а на озеленение города – 79,5 миллиона лари. Также в бюджете столицы предусмотрено 2 миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари на помощь бизнесу и 480 тысяч на привлечение туристов. На здравоохранение мэрия выделила в 2023 году 21,2 миллиона лари, которые пойдут на финансирование муниципальных программ финансирования лечения определенных заболеваний. На детские сады мэрия потратит 187,3 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари. Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии Тбилиси в размере 3,1 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в районах столицы уйдет 1 миллион лари. Финансирование мэрии Тбилиси составит 28,1 миллион лари, а сакребуло города – 18,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, грузия, экономика, новости, бюджет тбилиси, мэрия тбилиси