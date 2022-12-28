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Новогодние рецепты: как приготовить сациви - видео
Новогодние рецепты: как приготовить сациви - видео
Сациви по праву считают "короной" грузинской кухни и неотъемлемой частью грузинского новогоднего стола. Смотрите в видео Sputnik, как приготовить это... 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T16:11+0400
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Сациви – это индейка под ореховым соусом со специями, которую подают в холодном виде и по традиции, едят с гоми, кашей из кукурузной муки, и сыром сулгуни.Для приготовления настоящего сациви понадобятся индейка, грецкие орехи, лук, чеснок, киндза, перец, такие приправы, как уцхо-сунели, шафран, корица, гвоздика, уксус и соль.Sputnik подготовил для Вас пошаговый рецепт, наглядно демонстрирующий, как можно приготовить сациви.Перечень ингредиентов и пропорции: Индейка – 2,5-3 кг. Грецкие орехи – 600-800 гр. Лук — 4-5 больших луковиц Чеснок – 4-5 зубчика Сушенная молотая киндза – 1 ч/л Красный острый молотый перец – 0,5 ч/л Уцхо-сунели — 1 ч/л Шафран молотый — 0,5 ч/л Корица молотая — 0,5 ч/л Гвоздика молотая — 0,5 ч/л Уксус – 1 ч/л Соль по вкусу.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
Новогодние рецепты: как приготовить сациви - видео
Сациви по праву считают "короной" грузинской кухни и неотъемлемой частью грузинского новогоднего стола. Смотрите в видео Sputnik, как приготовить это праздничное блюдо
Сациви – это индейка под ореховым соусом со специями, которую подают в холодном виде и по традиции, едят с гоми, кашей из кукурузной муки, и сыром сулгуни.
Для приготовления настоящего сациви понадобятся индейка, грецкие орехи, лук, чеснок, киндза, перец, такие приправы, как уцхо-сунели, шафран, корица, гвоздика, уксус и соль.
Sputnik подготовил для Вас пошаговый рецепт, наглядно демонстрирующий, как можно приготовить сациви.
Перечень ингредиентов и пропорции: Индейка – 2,5-3 кг. Грецкие орехи – 600-800 гр. Лук — 4-5 больших луковиц Чеснок – 4-5 зубчика Сушенная молотая киндза – 1 ч/л Красный острый молотый перец – 0,5 ч/л Уцхо-сунели — 1 ч/л Шафран молотый — 0,5 ч/л Корица молотая — 0,5 ч/л Гвоздика молотая — 0,5 ч/л Уксус – 1 ч/л Соль по вкусу.