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Новогодние украшения: танцующая елочка "Эленико" - видео
Новогодние украшения: танцующая елочка "Эленико" - видео
Дизайнер- флорист Кети Джанхотели рассказала Sputnik Грузия, как можно сделать нарядную новогоднюю елочку из обычных нот 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T21:19+0400
2022-12-28T21:19+0400
2022-12-28T21:20+0400
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У Вас есть желание самому украсить свой дом или рабочее место к Новому году? Грузинский дизайнер Кети Джанхотели рассказала, как можно сделать оригинальную елочку с помощью листков из нотной тетради.“Сделать такую елочку совсем несложно. Нам понадобится нотная тетрадь, проволока и клей. А также степлер и несколько украшений для декора”, - рассказала Sputnik Грузия дизайнер.Немного труда и терпения – и Вы сможете радоваться новогоднему сувениру, сделанному своими руками. С наступающим Новым годом!
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Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
Новогодние украшения: танцующая елочка "Эленико" - видео
21:19 28.12.2022 (обновлено: 21:20 28.12.2022)
Дизайнер- флорист Кети Джанхотели рассказала Sputnik Грузия, как можно сделать нарядную новогоднюю елочку из обычных нот
У Вас есть желание самому украсить свой дом или рабочее место к Новому году? Грузинский дизайнер Кети Джанхотели рассказала, как можно сделать оригинальную елочку с помощью листков из нотной тетради.
“Сделать такую елочку совсем несложно. Нам понадобится нотная тетрадь, проволока и клей. А также степлер и несколько украшений для декора”, - рассказала Sputnik Грузия дизайнер.
Немного труда и терпения – и Вы сможете радоваться новогоднему сувениру, сделанному своими руками. С наступающим Новым годом!