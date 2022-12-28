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Новогодние украшения: танцующая елочка "Эленико" - видео

Новогодние украшения: танцующая елочка "Эленико" - видео

Дизайнер- флорист Кети Джанхотели рассказала Sputnik Грузия, как можно сделать нарядную новогоднюю елочку из обычных нот 28.12.2022, Sputnik Грузия

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У Вас есть желание самому украсить свой дом или рабочее место к Новому году? Грузинский дизайнер Кети Джанхотели рассказала, как можно сделать оригинальную елочку с помощью листков из нотной тетради.“Сделать такую елочку совсем несложно. Нам понадобится нотная тетрадь, проволока и клей. А также степлер и несколько украшений для декора”, - рассказала Sputnik Грузия дизайнер.Немного труда и терпения – и Вы сможете радоваться новогоднему сувениру, сделанному своими руками. С наступающим Новым годом!

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