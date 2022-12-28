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Попытка убийства на востоке Грузии: молодой мужчина ранил своих отца и деда
Попытка убийства на востоке Грузии: молодой мужчина ранил своих отца и деда
У 93-летнего старика повреждены легкие 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T12:06+0400
2022-12-28T12:06+0400
2022-12-28T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Молодой мужчина ранил своих отца и дедушку в Марнеули (регион Квемо Картли) на востоке Грузии, состояние пострадавших тяжелое. Как передает телеканал "Рустави 2", случай произошел накануне. Раненые доставлены в больницу. Отец получил ранения в области головы, а у 93-летнего дедушки повреждены легкие. Что стало мотивом для совершения преступления – на данном этапе детали неизвестны. По информации телеканала, предполагаемый преступник уже задержан. Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, марнеули, квемо картли
происшествия, новости, грузия, марнеули, квемо картли
Попытка убийства на востоке Грузии: молодой мужчина ранил своих отца и деда
У 93-летнего старика повреждены легкие
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Молодой мужчина ранил своих отца и дедушку в Марнеули (регион Квемо Картли) на востоке Грузии, состояние пострадавших тяжелое.
Как передает телеканал "Рустави 2
", случай произошел накануне. Раненые доставлены в больницу. Отец получил ранения в области головы, а у 93-летнего дедушки повреждены легкие.
"В момент поступления состояние обоих было очень тяжелым. Сделали томографию и оказалось, что в одном случае есть внутримозговое кровоизлияние. Что касается 93-летнего мужчины, то у него повреждены легкие, и он был переведен в соответствующее отделение", – рассказала клинический директор медицинского центра "Джео Госпитал" Тата Шенгелия.
Что стало мотивом для совершения преступления – на данном этапе детали неизвестны. По информации телеканала, предполагаемый преступник уже задержан.
Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства".