https://sputnik-georgia.ru/20221228/popytka-ubiystva-na-vostoke-gruzii-molodoy-muzhchina-ranil-svoikh-ottsa-i-deda-273475111.html

Попытка убийства на востоке Грузии: молодой мужчина ранил своих отца и деда

Попытка убийства на востоке Грузии: молодой мужчина ранил своих отца и деда

У 93-летнего старика повреждены легкие 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T12:06+0400

2022-12-28T12:06+0400

2022-12-28T12:06+0400

происшествия

новости

грузия

марнеули

квемо картли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268638682_0:31:1125:664_1920x0_80_0_0_ff2a41817069c581528f06b2c89e6cf0.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Молодой мужчина ранил своих отца и дедушку в Марнеули (регион Квемо Картли) на востоке Грузии, состояние пострадавших тяжелое. Как передает телеканал "Рустави 2", случай произошел накануне. Раненые доставлены в больницу. Отец получил ранения в области головы, а у 93-летнего дедушки повреждены легкие. Что стало мотивом для совершения преступления – на данном этапе детали неизвестны. По информации телеканала, предполагаемый преступник уже задержан. Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

марнеули

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, марнеули, квемо картли