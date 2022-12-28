https://sputnik-georgia.ru/20221228/protivniki-osvobozhdeniya-saakashvili-iz-pod-aresta-ustroili-aktsiyu---video-273500351.html
Противники освобождения Саакашвили из-под ареста устроили акцию - видео
Противники освобождения Саакашвили из-под ареста устроили акцию - видео
"Нет помилованию!" – у резиденции президента Грузии собрались противники освобождения Саакашвили. Как проходила акция протеста - смотрите в видео 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T17:35+0400
2022-12-28T17:35+0400
2022-12-28T17:37+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
протест
акции протеста
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Семьи жертв режима Саакашвили требовали, чтобы Саломе Зурабишвили вышла к ним и пообещала, что не помилует экс-президента. По их мнению, нельзя даже вывозить его на лечение за границу. На одежде собравшихся была надпись "Нулевая толерантность" – такой лозунг был при Саакашвили по отношению к преступникам в годы его нахождения у власти.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, протест, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, протест, акции протеста, видео
Противники освобождения Саакашвили из-под ареста устроили акцию - видео
17:35 28.12.2022 (обновлено: 17:37 28.12.2022)
"Нет помилованию!" – у резиденции президента Грузии собрались противники освобождения Саакашвили. Как проходила акция протеста - смотрите в видео
Семьи жертв режима Саакашвили требовали, чтобы Саломе Зурабишвили вышла к ним и пообещала, что не помилует экс-президента. По их мнению, нельзя даже вывозить его на лечение за границу. На одежде собравшихся была надпись "Нулевая толерантность" – такой лозунг был при Саакашвили по отношению к преступникам в годы его нахождения у власти.