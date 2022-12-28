https://sputnik-georgia.ru/20221228/rassledovanie-dela-o-fatalnoy-privivke-ot-covid-19-v-gruzii-zaversheno-kto-vinovat-273499951.html

Расследование дела о фатальной прививке от COVID-19 в Грузии завершено: кто виноват?

Расследование дела о фатальной прививке от COVID-19 в Грузии завершено: кто виноват?

В случае подтверждения вину ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T17:38+0400

2022-12-28T17:38+0400

2022-12-28T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спустя полтора года прокуратура нашла непосредственного виновного в гибели медсестры Меги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса: им оказался врач клиники, проходивший обвиняемым за дачу ложных показаний. Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе Меги Бакрадзе скончалась 19 марта 2021 года сразу после вакцинации препаратом AstraZeneca. В рамках расследования по делу обвинение было предъявлено двум врачам и медсестре за дачу ложных показаний, которые в данный момент находятся на свободе под залог. Следствие установило, что врач увидел Бакрадзе 18 марта 2021 года только тогда, когда ей уже стало плохо – наблюдались покраснения в области шеи и груди. И другие врачи уже ставили ей в вену катетер, так как у нее развился анафилактический шок. Несмотря на это, врач, который был обязан оказать медсестре первую помощь, ушел из клиники. Прокуратура отмечает, что поскольку Бакрадзе вовремя не оказали помощь, ее состояние ухудшилось и уже на следующий день она скончалась в Первой университетской клинике из-за осложнений, вызванных анафилактическим шоком. Врачу предъявили обвинение по статье "оставление пациента в опасности, повлекшее смерть человека". В случае подтверждения вину ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. По данным предыдущего следствия, врач заявил, что после ухудшения состояния Бакрадзе под его руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра. Нынешнее следствие установило, чтот врачи и медсестры соврали следствию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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