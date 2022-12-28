https://sputnik-georgia.ru/20221228/rassledovanie-dela-o-fatalnoy-privivke-ot-covid-19-v-gruzii-zaversheno-kto-vinovat-273499951.html
Расследование дела о фатальной прививке от COVID-19 в Грузии завершено: кто виноват?
Расследование дела о фатальной прививке от COVID-19 в Грузии завершено: кто виноват?
В случае подтверждения вину ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T17:38+0400
2022-12-28T17:38+0400
2022-12-28T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спустя полтора года прокуратура нашла непосредственного виновного в гибели медсестры Меги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса: им оказался врач клиники, проходивший обвиняемым за дачу ложных показаний. Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе Меги Бакрадзе скончалась 19 марта 2021 года сразу после вакцинации препаратом AstraZeneca. В рамках расследования по делу обвинение было предъявлено двум врачам и медсестре за дачу ложных показаний, которые в данный момент находятся на свободе под залог. Следствие установило, что врач увидел Бакрадзе 18 марта 2021 года только тогда, когда ей уже стало плохо – наблюдались покраснения в области шеи и груди. И другие врачи уже ставили ей в вену катетер, так как у нее развился анафилактический шок. Несмотря на это, врач, который был обязан оказать медсестре первую помощь, ушел из клиники. Прокуратура отмечает, что поскольку Бакрадзе вовремя не оказали помощь, ее состояние ухудшилось и уже на следующий день она скончалась в Первой университетской клинике из-за осложнений, вызванных анафилактическим шоком. Врачу предъявили обвинение по статье "оставление пациента в опасности, повлекшее смерть человека". В случае подтверждения вину ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. По данным предыдущего следствия, врач заявил, что после ухудшения состояния Бакрадзе под его руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра. Нынешнее следствие установило, чтот врачи и медсестры соврали следствию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, коронавирус в грузии, грузия, общество, новости
коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, коронавирус в грузии, грузия, общество, новости
Расследование дела о фатальной прививке от COVID-19 в Грузии завершено: кто виноват?
В случае подтверждения вину ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спустя полтора года прокуратура нашла непосредственного виновного в гибели медсестры Меги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса: им оказался врач клиники, проходивший обвиняемым за дачу ложных показаний.
Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе Меги Бакрадзе скончалась 19 марта 2021 года сразу после вакцинации препаратом AstraZeneca. В рамках расследования по делу обвинение было предъявлено двум врачам и медсестре за дачу ложных показаний, которые в данный момент находятся на свободе под залог.
Как установила прокуратура, несмотря на существующий на то время протокол, согласно которому после вакцинации в течении получаса пациент должен находиться под наблюдением врача, врач осмотрел Меги Бакрадзе только через 20 минут.
Следствие установило, что врач увидел Бакрадзе 18 марта 2021 года только тогда, когда ей уже стало плохо – наблюдались покраснения в области шеи и груди. И другие врачи уже ставили ей в вену катетер, так как у нее развился анафилактический шок.
Несмотря на это, врач, который был обязан оказать медсестре первую помощь, ушел из клиники.
Прокуратура отмечает, что поскольку Бакрадзе вовремя не оказали помощь, ее состояние ухудшилось и уже на следующий день она скончалась в Первой университетской клинике из-за осложнений, вызванных анафилактическим шоком.
Врачу предъявили обвинение по статье "оставление пациента в опасности, повлекшее смерть человека". В случае подтверждения вину ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
По данным предыдущего следствия, врач заявил, что после ухудшения состояния Бакрадзе под его руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра. Нынешнее следствие установило, чтот врачи и медсестры соврали следствию.