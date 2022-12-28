https://sputnik-georgia.ru/20221228/saakashvili-nikogda-ne-otlichalsya-psikhicheskim-zdorovem---ekspert-273474965.html
"Саакашвили никогда не отличался психическим здоровьем" – эксперт
"Саакашвили никогда не отличался психическим здоровьем" – эксперт
Михаил Саакашвили никогда не отличался психическим здоровьем, на самом деле с ним не происходит ничего нового, кроме того, что он создал из себя образ... 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T11:45+0400
2022-12-28T11:45+0400
2022-12-28T11:51+0400
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Об этом Байя Амашукели заявила в ходе пресс-конференции "Итоги 2022 года для Грузии", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Ничего с ним такого сейчас не происходит, кроме того, что он создал образ мученика... Они никогда не отличался психическим здоровьем – ни когда его привели в президенты, ни сейчас", – заявила публицист.Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов, и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, политика, политика, михаил саакашвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, политика, политика, михаил саакашвили, видео
"Саакашвили никогда не отличался психическим здоровьем" – эксперт
11:45 28.12.2022 (обновлено: 11:51 28.12.2022)
Михаил Саакашвили никогда не отличался психическим здоровьем, на самом деле с ним не происходит ничего нового, кроме того, что он создал из себя образ мученика, считает публицист Байя Амашукели
Об этом Байя Амашукели заявила в ходе пресс-конференции "Итоги 2022 года для Грузии", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Ничего с ним такого сейчас не происходит, кроме того, что он создал образ мученика... Они никогда не отличался психическим здоровьем – ни когда его привели в президенты, ни сейчас", – заявила публицист.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов, и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.