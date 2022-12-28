https://sputnik-georgia.ru/20221228/spekulyatsii-nepriemlemy--kaladze-o-novogodnem-slogane-tbilisi-273478784.html

"Спекуляции неприемлемы" – Каладзе о новогоднем слогане Тбилиси

"Спекуляции неприемлемы" – Каладзе о новогоднем слогане Тбилиси

Каладзе подчеркнул, что в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания 28.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал спекуляции вокруг новогоднего слогана столицы непонятными и категорически неприемлемыми. В 2023 году новогодним слоганом Тбилиси будет "Город мира". Ранее Каладзе заявил, что конкретные СМИ и политики попытались преподнести новогодний слоган так, чтобы "заработать очки перед украинцами". Каладзе назвал их действия спекуляцией и провокацией, и подчеркнул, что в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания. Заявление об этом Каладзе сделал, выступая с ежегодным отчетом в сакребуло (совещательный орган) Тбилиси. По его словам, даже не смешны те аргументы, что якобы новогодний слоган был отобран назло кому-то."Говорить на эту тему серьезно просто невообразимо, я этого себе не позволю. Но мир не имеет цены… Непонятно почему слово "мир" так остро задело оппонентов, и почему они борются с этим слоганом. Однако, если мы посмотрим на направление и качество политической ангажированности оппонентов, и с учетом их узкопартийных интересов, все становится ясным", – заявил Каладзе. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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