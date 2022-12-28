https://sputnik-georgia.ru/20221228/stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey--proydeno-polputi-273469311.html

Строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией – пройдено полпути

Строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией – пройдено полпути

В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T10:02+0400

2022-12-28T10:02+0400

2022-12-28T10:02+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы продолжается – прорыто уже более 4,5 километра, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби. В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби. На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров и, соответственно, время в пути на час. При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог