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Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо

Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо

Следующие изменения в рейтинге произойдут после Гран-при в Португалии 27-29 января 28.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Международная федерация дзюдо обновила итоговый рейтинг года, и в трех весовых категориях из семи лидируют грузинские дзюдоисты. Лаша Шавдатуашвили лидирует в весовой категории до 73 кг с 6615 баллами. В весовой категории до 81 кг улучшил свой результат Тато Григалашвили, который по-прежнему занимает первое место с 9 296 баллами. В весовой категории до 100 кг Илья Суламанидзе поднялся на вершину рейтинга с 5752 баллами. Помимо лидерства в своем весе Тато Григалашвили занимает первое место во всех весовых категориях (среди мужчин и женщин) с 9 296 баллами. Что касается других грузинских дзюдоистов, то Гурам Тушишвили сохранил вторую позицию в супертяжелом весе с 4699 баллами. Бека Гвиниашвили на третьем месте в весовой категории до 90 кг, а Лука Майсурадзе на четвертом. Следующие изменения в рейтинге произойдут после Гран-при Португалии 27-29 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили, тбилиси, международная федерация дзюдо, португалия