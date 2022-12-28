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Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо
Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо
Следующие изменения в рейтинге произойдут после Гран-при в Португалии 27-29 января 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T16:01+0400
2022-12-28T16:01+0400
2022-12-28T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Международная федерация дзюдо обновила итоговый рейтинг года, и в трех весовых категориях из семи лидируют грузинские дзюдоисты. Лаша Шавдатуашвили лидирует в весовой категории до 73 кг с 6615 баллами. В весовой категории до 81 кг улучшил свой результат Тато Григалашвили, который по-прежнему занимает первое место с 9 296 баллами. В весовой категории до 100 кг Илья Суламанидзе поднялся на вершину рейтинга с 5752 баллами. Помимо лидерства в своем весе Тато Григалашвили занимает первое место во всех весовых категориях (среди мужчин и женщин) с 9 296 баллами. Что касается других грузинских дзюдоистов, то Гурам Тушишвили сохранил вторую позицию в супертяжелом весе с 4699 баллами. Бека Гвиниашвили на третьем месте в весовой категории до 90 кг, а Лука Майсурадзе на четвертом. Следующие изменения в рейтинге произойдут после Гран-при Португалии 27-29 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили, тбилиси, международная федерация дзюдо, португалия
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили, тбилиси, международная федерация дзюдо, португалия
Трое грузин возглавили рейтинг международной федерации дзюдо
Следующие изменения в рейтинге произойдут после Гран-при в Португалии 27-29 января
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik.
Международная федерация дзюдо обновила итоговый рейтинг
года, и в трех весовых категориях из семи лидируют грузинские дзюдоисты.
Лаша Шавдатуашвили лидирует в весовой категории до 73 кг с 6615 баллами.
В весовой категории до 81 кг улучшил свой результат Тато Григалашвили, который по-прежнему занимает первое место с 9 296 баллами.
В весовой категории до 100 кг Илья Суламанидзе поднялся на вершину рейтинга с 5752 баллами.
Помимо лидерства в своем весе Тато Григалашвили занимает первое место во всех весовых категориях (среди мужчин и женщин) с 9 296 баллами.
Что касается других грузинских дзюдоистов, то Гурам Тушишвили сохранил вторую позицию в супертяжелом весе с 4699 баллами.
Бека Гвиниашвили на третьем месте в весовой категории до 90 кг, а Лука Майсурадзе на четвертом.
Следующие изменения в рейтинге произойдут после Гран-при Португалии 27-29 января.