https://sputnik-georgia.ru/20221228/turisticheskaya-vystavka-v-berline-pomozhet-rostu-populyarizatsii-gruzinskogo-turizma-273485208.html
Выставка ITB Berlin 2023 поможет популяризации Грузии - Администрация туризма
Выставка ITB Berlin 2023 поможет популяризации Грузии - Администрация туризма
Участие в ITB Berlin в качестве страны-хозяйки страны – прекрасная возможность представить туристическое направление Грузии всему миру, заявили в ведомстве 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T15:40+0400
2022-12-28T15:40+0400
2022-12-28T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Грузия сможет ознакомить со своими туристическими продуктами 200 тысяч посетителей международной выставки ITB Berlin 2023, половина из которых - бизнесмены, говорится в сообщении на сайте Администрации туризма. Узнать о туристическом потенциале Грузии смогут и многомиллионные телезрители выставки. Грузия будет участвовать в международных медийных кампаниях, включая онлайн, телевидение, радио и печатные СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность. До пандемии коронавируса ежегодно на выставке было представлено более 10 тысяч компаний из 181 страны. Международную туристическую выставку посетило более 160 тысяч посетителей, в том числе 113,5 тысячи бизнес-визитеров. Национальная администрация туризма напомнила о проведении в 2022 году активных маркетинговых кампаний. Для привлечения высокооплачиваемых туристических потоков ведомство провело масштабную кампанию с использованием Bloomberg, одной из самых влиятельных медиаплатформ в мире. В рамках проекта были подготовлены два видеоролика и три статьи о туристическом потенциале Грузии, которые были размещены на сайте Bloomberg и в социальных сетях. В рамках кампании более шести миллионов интернет-пользователей в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Катаре, Омане и Израиле ознакомились с рекламными роликами и статьями о Грузии. Параллельно в сотрудничеством с Bloomberg проводилась активная маркетинговая кампания Национальной администрации туризма в странах Балтии и Персидского залива, где туристический потенциал Грузии был представлен с помощью социальных сетей, цифровых и печатных СМИ, телевидения и радио, внешних баннеров и инфлюенсеров. Также в рамках кампании Национальной администрации туризма пассажиры немецкой малобюджетной авиакомпании Eurowings ознакомились с туристическим направлением Грузии в бортовом журнале. Параллельно с маркетинговой кампанией Администрация приняла участие в 12 крупнейших международных туристических выставках-ярмарках в мире в этом году. Грузинские туристические продукты были представлены на выставках в Дубае, Тель-Авиве, Лондоне, Варшаве, Бирмингеме, Брно, Тампере, Париже, Мадриде, Барселоне и двух выставках в Берлине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, в мире, новости, великобритания, тбилиси, берлин, bloomberg, экономика, экономика грузии
туризм, в мире, новости, великобритания, тбилиси, берлин, bloomberg, экономика, экономика грузии
Выставка ITB Berlin 2023 поможет популяризации Грузии - Администрация туризма
15:40 28.12.2022 (обновлено: 16:03 28.12.2022)
Участие в ITB Berlin в качестве страны-хозяйки страны – прекрасная возможность представить туристическое направление Грузии всему миру, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik.
Грузия сможет ознакомить со своими туристическими продуктами 200 тысяч посетителей международной выставки ITB Berlin 2023, половина из которых - бизнесмены, говорится в сообщении на сайте
Администрации туризма.
В 2023 году Грузия будет представлена в качестве принимающей страны на крупнейшей в мире туристической выставке. По информации Администрации, участие в ITB Berlin в качестве страны-хозяйки – прекрасная возможность ознакомить весь мир с Грузией в качестве туристическиго направления.
Узнать о туристическом потенциале Грузии смогут и многомиллионные телезрители выставки. Грузия будет участвовать в международных медийных кампаниях, включая онлайн, телевидение, радио и печатные СМИ.
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.
До пандемии коронавируса ежегодно на выставке было представлено более 10 тысяч компаний из 181 страны. Международную туристическую выставку посетило более 160 тысяч посетителей, в том числе 113,5 тысячи бизнес-визитеров.
Национальная администрация туризма напомнила о проведении в 2022 году активных маркетинговых кампаний.
Для привлечения высокооплачиваемых туристических потоков ведомство провело масштабную кампанию с использованием Bloomberg, одной из самых влиятельных медиаплатформ в мире.
В рамках проекта были подготовлены два видеоролика и три статьи о туристическом потенциале Грузии, которые были размещены на сайте Bloomberg и в социальных сетях.
В рамках кампании более шести миллионов интернет-пользователей в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Катаре, Омане и Израиле ознакомились с рекламными роликами и статьями о Грузии.
Параллельно в сотрудничеством с Bloomberg проводилась активная маркетинговая кампания Национальной администрации туризма в странах Балтии и Персидского залива, где туристический потенциал Грузии был представлен с помощью социальных сетей, цифровых и печатных СМИ, телевидения и радио, внешних баннеров и инфлюенсеров.
Также в рамках кампании Национальной администрации туризма пассажиры немецкой малобюджетной авиакомпании Eurowings ознакомились с туристическим направлением Грузии в бортовом журнале.
Параллельно с маркетинговой кампанией Администрация приняла участие в 12 крупнейших международных туристических выставках-ярмарках в мире в этом году. Грузинские туристические продукты были представлены на выставках в Дубае, Тель-Авиве, Лондоне, Варшаве, Бирмингеме, Брно, Тампере, Париже, Мадриде, Барселоне и двух выставках в Берлине.