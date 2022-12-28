https://sputnik-georgia.ru/20221228/turisticheskaya-vystavka-v-berline-pomozhet-rostu-populyarizatsii-gruzinskogo-turizma-273485208.html

Выставка ITB Berlin 2023 поможет популяризации Грузии - Администрация туризма

Выставка ITB Berlin 2023 поможет популяризации Грузии - Администрация туризма

Участие в ITB Berlin в качестве страны-хозяйки страны – прекрасная возможность представить туристическое направление Грузии всему миру, заявили в ведомстве 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T15:40+0400

2022-12-28T15:40+0400

2022-12-28T16:03+0400

туризм

в мире

новости

великобритания

тбилиси

берлин

bloomberg

экономика

экономика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272396935_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_051275d1d86648c120e27330f7ef111f.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Грузия сможет ознакомить со своими туристическими продуктами 200 тысяч посетителей международной выставки ITB Berlin 2023, половина из которых - бизнесмены, говорится в сообщении на сайте Администрации туризма. Узнать о туристическом потенциале Грузии смогут и многомиллионные телезрители выставки. Грузия будет участвовать в международных медийных кампаниях, включая онлайн, телевидение, радио и печатные СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность. До пандемии коронавируса ежегодно на выставке было представлено более 10 тысяч компаний из 181 страны. Международную туристическую выставку посетило более 160 тысяч посетителей, в том числе 113,5 тысячи бизнес-визитеров. Национальная администрация туризма напомнила о проведении в 2022 году активных маркетинговых кампаний. Для привлечения высокооплачиваемых туристических потоков ведомство провело масштабную кампанию с использованием Bloomberg, одной из самых влиятельных медиаплатформ в мире. В рамках проекта были подготовлены два видеоролика и три статьи о туристическом потенциале Грузии, которые были размещены на сайте Bloomberg и в социальных сетях. В рамках кампании более шести миллионов интернет-пользователей в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Германии, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Катаре, Омане и Израиле ознакомились с рекламными роликами и статьями о Грузии. Параллельно в сотрудничеством с Bloomberg проводилась активная маркетинговая кампания Национальной администрации туризма в странах Балтии и Персидского залива, где туристический потенциал Грузии был представлен с помощью социальных сетей, цифровых и печатных СМИ, телевидения и радио, внешних баннеров и инфлюенсеров. Также в рамках кампании Национальной администрации туризма пассажиры немецкой малобюджетной авиакомпании Eurowings ознакомились с туристическим направлением Грузии в бортовом журнале. Параллельно с маркетинговой кампанией Администрация приняла участие в 12 крупнейших международных туристических выставках-ярмарках в мире в этом году. Грузинские туристические продукты были представлены на выставках в Дубае, Тель-Авиве, Лондоне, Варшаве, Бирмингеме, Брно, Тампере, Париже, Мадриде, Барселоне и двух выставках в Берлине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

тбилиси

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, в мире, новости, великобритания, тбилиси, берлин, bloomberg, экономика, экономика грузии