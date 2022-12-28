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"В Грузии научились отстаивать свои интересы" – эксперты подвели итоги года в стране

"В Грузии научились отстаивать свои интересы" – эксперты подвели итоги года в стране

Правительство Грузии руководствуется интересами своей страны, а не пытается вести политику под диктовку извне – одно из главных открытий в 2022 году, которое... 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T20:20+0400

2022-12-28T20:20+0400

2022-12-28T20:20+0400

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Об этом заявили эксперты в ходе круглого стола "Итоги 2022 года в Грузии". В мероприятии, которое состоялось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, приняли участие публицист Байя Амашукели и политолог Тамар Кикнадзе. Интересы Грузии "Сейчас очень сложное положение в мире, поэтому власти Грузии в последнее время ведут себя очень размеренно и, естественно, их действия служат интересам страны", - считает Кикнадзе. Этими словам политолог прокомментировала недавнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что власти "уважают суверенитет всех стран", но в первую очередь заботятся об интересах своей страны. "Мы видим то, что супер-государства, такие, как Россия и Америка, в первую очередь, действуют в своих собственных интересах. Тот факт, что наше грузинское правительство пошагово отдаляет нас от той беды, в которую мы могли попасть, я могу сделать вывод, что, наконец, в нашей стране начались сдвиги в сторону того, чтобы в первую очередь руководствоваться своими национальными интересами", - согласилась с коллегой Амашукели. Публицист отметила, что действия властей уже заметно отразились в их рейтинге – он значительно повысился. Не стать "красной тряпкой" В грузинском обществе появилось осознание того, что страна не должна стать предметом для манипуляций определенных сил против России, считает политолог Тамар Кикнадзе. Речь идет о так называемом "втором фронте", к открытию которого неоднократно призывали Грузию некоторые представители украинских властей. В свою очередь, грузинские власти не раз давали жесткий ответ на такие призывы – Грузия не будет втянута в военные действия не под каким предлогом. Байя Амашукели, в свою очередь, подчеркнула, что все проблемы, накопившиеся за столько лет между двумя странами, надо решать исключительно при помощи инструментов демократии, переговоров, а не обид и затаившегося молчания. "Люди устали жить по указке Запада, это постепенно начинает рождать протест в грузинах. Такое ощущение, что своим поведением Запад наоборот подталкивает Грузию пойти в сторону России. Ведь нельзя говорить постоянными указками и угрозами с тем, кого ты называешь партнером", - подчеркнула публицист. Фактор Саакашвили В ходе круглого стола эксперты не обошли тему фактора экс-президента Михаила Саакашвили на внутреннюю политику страны. Амашукели заявила, что Саакашвили никогда не отличался психическим здоровьем, а на самом деле с ним не происходит ничего нового, кроме того, что он создал "образ мученика". Напомним, врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. По мнению Кикнадзе, грузинское общество устало от Саакашвили. Даже те люди, которые раньше его поддерживали, сейчас видят, насколько "неадекватно" ведет себя бывший президент, считает политолог. Соответственно, его влияние на грузинскую политику сводится к минимуму. "Я бы назвала его и его сторонников сектой. Его соратники постепенно отстраняются от него. Потому что все, что он делает, все эти спектакли и показательные выступления – категорически неприемлемо. Люди это видят и понимают", - сказала Кикнадзе. Проблемы, которые нужно решить Говоря о проблемах, которые Грузии нужно решить в 2023 году, Кикнадзе отметила, что стране необходимо "здоровое" течение политических процессов, действенная и объективная оппозиция. "Необходимо и экономическое развитие, для этого есть все условия, ведь у нас осуществляется много интересных проектов, и мы имеем большой потенциал для дальнейшего развития", - сказала политолог. Также Кикнадзе акцентировала внимание на том, что в Грузии необходимо сильное образование будущих поколений, чтобы молодые могли строить сильную и успешную страну. Говоря о желании получить статус кандидата в ЕС, публицист Байя Амашукели отметила, что в ближайшее время это стремление может уйти с повестки дня. "Дело в том, что сам Евросоюз постепенно распадается, который в свое время был создан как альтернатива Советскому союзу", - пояснила она. Также насчет вступления в НАТО, Амашукели напомнила, что в альянс не принимают страны, у которых имеются спорные территории, в случае Грузии – это Абхазия и Южная Осетия, так что рассчитывать на это слишком наивно, говорит Амашукели. В завершение публицист отметила, что виновники в преступлениях и нарушители закона должны продолжать нести строгое наказание, вне зависимости от материального или должностного статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, грузия, политика, новости, михаил саакашвили, тамар кикнадзе, ираклий гарибашвили, абхазия, нато