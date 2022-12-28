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В Грузии стартует итоговый турнир года среди дзюдоистов
В Грузии стартует итоговый турнир года среди дзюдоистов
Абсолютное большинство лидеров сборной пропустит турнир из-за соревнований в Иерусалиме 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T14:35+0400
2022-12-28T14:35+0400
2022-12-28T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Чемпионат Грузии среди мужчин-дзюдоистов пройдет с 28 по 30 декабря в Тбилисской академии дзюдо, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Грузии. По их информации, абсолютное большинство лидеров сборной пропустит турнир из-за World Masters в Иерусалиме, в котором они приняли участие несколько дней назад. Не будет на чемпионате и тех лидеров, которые пропустили World Masters из-за травм и до сих пор проходят лечение. Среди них олимпийский чемпион Лаша Бекаури. Как сообщают в федерации, Валерий Липартелиани примет участие в чемпионате страны, но на этот раз он будет выступать в тяжелом весе. В первый соревновательный день будут выявлены победители в весовых категориях 60 и 66 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, тбилиси, иерусалим
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, тбилиси, иерусалим
В Грузии стартует итоговый турнир года среди дзюдоистов
Абсолютное большинство лидеров сборной пропустит турнир из-за соревнований в Иерусалиме
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Чемпионат Грузии среди мужчин-дзюдоистов пройдет с 28 по 30 декабря в Тбилисской академии дзюдо, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Грузии.
По их информации, абсолютное большинство лидеров сборной пропустит турнир из-за World Masters в Иерусалиме, в котором они приняли участие несколько дней назад.
Не будет на чемпионате и тех лидеров, которые пропустили World Masters из-за травм и до сих пор проходят лечение. Среди них олимпийский чемпион Лаша Бекаури.
Как сообщают в федерации, Валерий Липартелиани примет участие в чемпионате страны, но на этот раз он будет выступать в тяжелом весе.
В первый соревновательный день будут выявлены победители в весовых категориях 60 и 66 кг.