https://sputnik-georgia.ru/20221228/v-gruzii-startuet-itogovyy-turnir-goda-sredi-dzyudoistov-273482554.html

В Грузии стартует итоговый турнир года среди дзюдоистов

В Грузии стартует итоговый турнир года среди дзюдоистов

Абсолютное большинство лидеров сборной пропустит турнир из-за соревнований в Иерусалиме 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Чемпионат Грузии среди мужчин-дзюдоистов пройдет с 28 по 30 декабря в Тбилисской академии дзюдо, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Грузии. По их информации, абсолютное большинство лидеров сборной пропустит турнир из-за World Masters в Иерусалиме, в котором они приняли участие несколько дней назад. Не будет на чемпионате и тех лидеров, которые пропустили World Masters из-за травм и до сих пор проходят лечение. Среди них олимпийский чемпион Лаша Бекаури. Как сообщают в федерации, Валерий Липартелиани примет участие в чемпионате страны, но на этот раз он будет выступать в тяжелом весе. В первый соревновательный день будут выявлены победители в весовых категориях 60 и 66 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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