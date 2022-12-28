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https://sputnik-georgia.ru/20221228/v-tbilisi-izdali-novuyu-antologiyu-gruzinskoy-skulptury-273493629.html
В Тбилиси издали новую антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали новую антологию грузинской скульптуры
Проект призван представить грузинскую скульптуру как национальную идентичность 28.12.2022, Sputnik Грузия
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культура
грузия
культурная жизнь грузии
тбилиси
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Новая антология грузинской скульптуры, которая содержит в себе ретроспективу творчества выдающихся мастеров грузинской скульптуры XX-XXI веков, вышла в свет в Тбилиси при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Книгу-альбом под названием "Грузия, современная скульптура" представили в Тбилисской государственной академии художеств имени Аполлона Кутателадзе. Автор концепции, составитель, дизайнер и редактор книги Гиоргий Джанберидзе, над текстом работал Давид Андриадзе.Книга знакомит с работами значимых деятелей грузинской скульптуры (Якоб Николадзе, Николоз Канделаки, Элгуджа Амашукели, Мераб Бердзенишвили, Гоги Очиаури) и других мастеров, десятилетиями создававших современную грузинскую скульптуру. "Альбом содержит цветные и черно-белые иллюстрации более 300 замечательных скульптур 65 грузинских скульпторов. Особой новизной издания является представление солидного диапазона от классики, через академизм, до модерна, тем более, что за последние два десятилетия грузинская скульптура изменила свой культурно-нарративный код", - отмечают в ведомстве.Проект Георгия Джанберидзе, призванный представить грузинскую скульптуру как национальную идентичность, один из победителей конкурса "Продвижение бесплатных проектов в сфере культуры" министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

В Тбилиси издали новую антологию грузинской скульптуры

19:19 28.12.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Проект призван представить грузинскую скульптуру как национальную идентичность
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Новая антология грузинской скульптуры, которая содержит в себе ретроспективу творчества выдающихся мастеров грузинской скульптуры XX-XXI веков, вышла в свет в Тбилиси при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Книгу-альбом под названием "Грузия, современная скульптура" представили в Тбилисской государственной академии художеств имени Аполлона Кутателадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Автор концепции, составитель, дизайнер и редактор книги Гиоргий Джанберидзе, над текстом работал Давид Андриадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Книга знакомит с работами значимых деятелей грузинской скульптуры (Якоб Николадзе, Николоз Канделаки, Элгуджа Амашукели, Мераб Бердзенишвили, Гоги Очиаури) и других мастеров, десятилетиями создававших современную грузинскую скульптуру.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Альбом содержит цветные и черно-белые иллюстрации более 300 замечательных скульптур 65 грузинских скульпторов. Особой новизной издания является представление солидного диапазона от классики, через академизм, до модерна, тем более, что за последние два десятилетия грузинская скульптура изменила свой культурно-нарративный код", - отмечают в ведомстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
В Тбилиси издали современную антологию грузинской скульптуры
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Проект Георгия Джанберидзе, призванный представить грузинскую скульптуру как национальную идентичность, один из победителей конкурса "Продвижение бесплатных проектов в сфере культуры" министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
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