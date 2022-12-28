https://sputnik-georgia.ru/20221228/v-tbilisi-pokazhut-film-o-13-letnem-genii-pianiste-273495933.html
В Тбилиси покажут фильм о 13-летнем гении-пианисте
В Тбилиси покажут фильм о 13-летнем гении-пианисте
Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом" 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T16:54+0400
2022-12-28T16:54+0400
2022-12-28T16:54+0400
николоз рачвели
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Документальный фильм о пути к успеху грузинского вундеркинда — тринадцатилетнего композитора и пианиста-виртуоза Цотне Зедгинизде, покажут в Тбилиси 28 декабря.Премьера кинокартины Александра Коридзе "Атональный блеск" пройдет на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Организаторы вечера - Национальный музыкальный центр Грузии и Николоз Равчели, выдающийся грузинский пианист, композитор и дирижер.На мероприятии также ожидается выступление Цотне Зедгинидзе, который исполнит собственную "Фантазию для фортепиано и оркестра". Начало вечера в 20:00. Юный Цотне стал главным открытием 2019 года. Грузинский дирижер, композитор и пианист Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом". Вундеркинд создает уникальные произведения с ранних лет и выбирает для исполнения произведения особой сложности.Заниматься у педагогов Цотне Зедгинидзе начал с пяти лет. Весь академический классический репертуар он прошел в ускоренном режиме. Кроме классической музыки, мальчик любит пьесы Уильяма Шекспира, которые, по словам юного композитора, вдохновляют его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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николоз рачвели, грузия, новости, николоз равчели, национальный музыкальный центр, александр коридзе, тбилиси, культура, концерт
николоз рачвели, грузия, новости, николоз равчели, национальный музыкальный центр, александр коридзе, тбилиси, культура, концерт
В Тбилиси покажут фильм о 13-летнем гении-пианисте
Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом"
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Документальный фильм о пути к успеху грузинского вундеркинда — тринадцатилетнего композитора и пианиста-виртуоза Цотне Зедгинизде, покажут в Тбилиси 28 декабря.
Премьера кинокартины Александра Коридзе "Атональный блеск" пройдет на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Организаторы вечера - Национальный музыкальный центр Грузии и Николоз Равчели, выдающийся грузинский пианист, композитор и дирижер.
На мероприятии также ожидается выступление Цотне Зедгинидзе, который исполнит собственную "Фантазию для фортепиано и оркестра". Начало вечера в 20:00.
Юный Цотне стал главным открытием 2019 года. Грузинский дирижер, композитор и пианист Николоз Рачвели сразу же после знакомства с юным дарованием назвал его "грузинским Моцартом". Вундеркинд создает уникальные произведения с ранних лет и выбирает для исполнения произведения особой сложности.
Заниматься у педагогов Цотне Зедгинидзе начал с пяти лет. Весь академический классический репертуар он прошел в ускоренном режиме. Кроме классической музыки, мальчик любит пьесы Уильяма Шекспира, которые, по словам юного композитора, вдохновляют его.