https://sputnik-georgia.ru/20221228/vinnye-napitki-budut-proveryatsya-v-gruzii-na-kachestvo-naravne-s-vinom-i-chachey-273503567.html

Винные напитки будут проверяться в Грузии на качество наравне с вином и чачей

Винные напитки будут проверяться в Грузии на качество наравне с вином и чачей

Напитки будут проходить обязательную проверку в лаборатории до попадания на рынок или отправки на экспорт 28.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Все винные напитки, производимые и ввозимые в Грузию, попадут под обязательный контроль качества, соответствующие изменения в постановление Минсельхоза уже вступили в силу. Наряду с вином, винные напитки будут проходить проверку на содержание сахара, этилового спирта, кислоты и диоксида серы. При этом компания, которая занимается производством винных напитков или чья деятельность связана с их реализацией, отныне попадает под правила, действующие для винных компаний. В то же время компаниям больше не понадобится представлять декларацию о соответствии продукта, достаточно будет лабораторного исследования. Винный напиток – это продукт, в состав которого входят вино базового качества, вода, спирт, красители, сахар и другие добавки. Подобный вид алкоголя имеет меньшую плотность и насыщенность, чем у вина, и не обладает ярко выраженным ароматическим букетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, вино и виноделие грузии, алкоголь, алкогольные напитки