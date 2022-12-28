https://sputnik-georgia.ru/20221228/vinnye-napitki-budut-proveryatsya-v-gruzii-na-kachestvo-naravne-s-vinom-i-chachey-273503567.html
Винные напитки будут проверяться в Грузии на качество наравне с вином и чачей
Винные напитки будут проверяться в Грузии на качество наравне с вином и чачей
Напитки будут проходить обязательную проверку в лаборатории до попадания на рынок или отправки на экспорт 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T19:57+0400
2022-12-28T19:57+0400
2022-12-28T20:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Все винные напитки, производимые и ввозимые в Грузию, попадут под обязательный контроль качества, соответствующие изменения в постановление Минсельхоза уже вступили в силу. Наряду с вином, винные напитки будут проходить проверку на содержание сахара, этилового спирта, кислоты и диоксида серы. При этом компания, которая занимается производством винных напитков или чья деятельность связана с их реализацией, отныне попадает под правила, действующие для винных компаний. В то же время компаниям больше не понадобится представлять декларацию о соответствии продукта, достаточно будет лабораторного исследования. Винный напиток – это продукт, в состав которого входят вино базового качества, вода, спирт, красители, сахар и другие добавки. Подобный вид алкоголя имеет меньшую плотность и насыщенность, чем у вина, и не обладает ярко выраженным ароматическим букетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вино и виноделие грузии, алкоголь, алкогольные напитки
грузия, новости, общество, вино и виноделие грузии, алкоголь, алкогольные напитки
Винные напитки будут проверяться в Грузии на качество наравне с вином и чачей
19:57 28.12.2022 (обновлено: 20:13 28.12.2022)
Напитки будут проходить обязательную проверку в лаборатории до попадания на рынок или отправки на экспорт
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Все винные напитки, производимые и ввозимые в Грузию, попадут под обязательный контроль качества, соответствующие изменения в постановление Минсельхоза уже вступили в силу.
Согласно новым правилам, винные напитки как предназначенные для реализации в Грузии, так и отправляемые на экспорт в различные страны, будут проходить обязательную проверку в лаборатории до попадания на рынок или отправки.
Наряду с вином, винные напитки будут проходить проверку на содержание сахара, этилового спирта, кислоты и диоксида серы.
При этом компания, которая занимается производством винных напитков или чья деятельность связана с их реализацией, отныне попадает под правила, действующие для винных компаний.
В то же время компаниям больше не понадобится представлять декларацию о соответствии продукта, достаточно будет лабораторного исследования.
Винный напиток – это продукт, в состав которого входят вино базового качества, вода, спирт, красители, сахар и другие добавки. Подобный вид алкоголя имеет меньшую плотность и насыщенность, чем у вина, и не обладает ярко выраженным ароматическим букетом.