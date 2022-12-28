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Выйдя из УЕФА, мы больше не вернемся: Василий Конов о переходе российского футбола в Азию
Выйдя из УЕФА, мы больше не вернемся: Василий Конов о переходе российского футбола в Азию
Спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала "Матч-ТВ" Василий Конов скептически относится к идее перехода российского футбола из УЕФА... 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T14:28+0400
2022-12-28T14:28+0400
2022-12-28T14:32+0400
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По его словам, такой переход будет иметь смысл только в случае, если ФИФА даст гарантии России участия сборной в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. В ином случае лучше остаться в европейском футболе. Также эксперт назвал спортсменов года в России и подвел спортивные итоги 2022 года. Обсудили возможность поездки россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже и возвращение к участию в международных соревнованиях. Кроме того, Василий Конов поделился со зрителями канала "Sputnik на русском" своими советами, что посмотреть в театрах на новогодних праздниках.
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мультимедиа, видео, спорт, россия, азия, уефа, фифа, футбол, видео
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Выйдя из УЕФА, мы больше не вернемся: Василий Конов о переходе российского футбола в Азию
14:28 28.12.2022 (обновлено: 14:32 28.12.2022)
Спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала "Матч-ТВ" Василий Конов скептически относится к идее перехода российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию
По его словам, такой переход будет иметь смысл только в случае, если ФИФА даст гарантии России участия сборной в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. В ином случае лучше остаться в европейском футболе.
Также эксперт назвал спортсменов года в России и подвел спортивные итоги 2022 года. Обсудили возможность поездки россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже и возвращение к участию в международных соревнованиях.
Кроме того, Василий Конов поделился со зрителями канала "Sputnik на русском" своими советами, что посмотреть в театрах на новогодних праздниках.