https://sputnik-georgia.ru/20221228/vyydya-iz-uefa-my-bolshe-ne-vernemsya-vasiliy-konov-o-perekhode-rossiyskogo-futbola-v-aziyu-273472437.html

Выйдя из УЕФА, мы больше не вернемся: Василий Конов о переходе российского футбола в Азию

Выйдя из УЕФА, мы больше не вернемся: Василий Конов о переходе российского футбола в Азию

Спортивный журналист и заместитель генерального директора телеканала "Матч-ТВ" Василий Конов скептически относится к идее перехода российского футбола из УЕФА... 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T14:28+0400

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По его словам, такой переход будет иметь смысл только в случае, если ФИФА даст гарантии России участия сборной в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. В ином случае лучше остаться в европейском футболе. Также эксперт назвал спортсменов года в России и подвел спортивные итоги 2022 года. Обсудили возможность поездки россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже и возвращение к участию в международных соревнованиях. Кроме того, Василий Конов поделился со зрителями канала "Sputnik на русском" своими советами, что посмотреть в театрах на новогодних праздниках.

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