https://sputnik-georgia.ru/20221228/zvezdopad-i-samoe-bolshoe-solntse-chem-poraduet-nebo-v-yanvare-2023-273485507.html
Звездопад и самое большое Солнце: чем порадует небо в январе 2023?
Звездопад и самое большое Солнце: чем порадует небо в январе 2023?
В начале 2023 года небо порадует жителей Земли интересными астрономическими событиями – в январе астрономы-любители увидят звездопад, самое большое Солнце... 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T17:17+0400
2022-12-28T17:17+0400
2022-12-28T17:17+0400
справки
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Чем порадует небо в январе, когда ожидаются главные астрономические события первого месяца 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Звездопад Квадрантиды Звездопад Квадрантиды - первый метеорный поток в 2023-м, с радиантом в созвездии Волопаса. По астрономическому календарю, звездопад Квадрантиды действует с 28 декабря по 12 января, но наибольшей активности метеорный поток достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Звездопад Квадрантиды увидят жители Северного полушария, однако при наблюдении нужно запастись терпением, так как отличительная черта метеорного потока - большое количество слабых метеоров со средней скоростью. Самое большое Солнце года В январе небо порадует астрономов-любителей - они смогут увидеть самое большое Солнце 2023 года. Наша планета 4 января окажется в самой ближайшей к небесному светилу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Расстояние между Землей и небесным светилом в этот день самое минимальное в году и составляет 147098925 км, в результате чего диск Солнца будет выглядеть больше на 3%, чем в начале июля, когда это расстояние максимально. Планеты Астрономы-любители в январе смогут увидеть в небе семь планет – Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Весь январь на вечернем и ночном небе Марс можно будет увидеть в Тельце, а Уран - в созвездии Рыбы. Юпитер можно будет наблюдать в Рыбах в начале января вечером и ночью, а в середине и конце месяца - вечером. А Нептун будет виден на вечернем небе в созвездии Рыбы. Меркурий можно наблюдать на утреннем небе у горизонта в середине и конце января в созвездии Стрелец. Сатурн будет виден вечером низко у горизонта на юго-западе в Козероге. Венеру, желающие смогут увидеть в течении часа в созвездии Козерог и Водолей на вечернем небе на юго-западе у горизонта. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Звездопад и самое большое Солнце: чем порадует небо в январе 2023?
В начале 2023 года небо порадует жителей Земли интересными астрономическими событиями – в январе астрономы-любители увидят звездопад, самое большое Солнце года, а также крупнейшие планеты солнечной системы
Чем порадует небо в январе, когда ожидаются главные астрономические события первого месяца 2023 года, читайте в Sputnik Грузия
.
Звездопад Квадрантиды
Звездопад Квадрантиды - первый метеорный поток в 2023-м, с радиантом в созвездии Волопаса.
По астрономическому календарю, звездопад Квадрантиды действует с 28 декабря по 12 января, но наибольшей активности метеорный поток достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.
Звездопад Квадрантиды увидят жители Северного полушария, однако при наблюдении нужно запастись терпением, так как отличительная черта метеорного потока - большое количество слабых метеоров со средней скоростью.
Самое большое Солнце года
В январе небо порадует астрономов-любителей - они смогут увидеть самое большое Солнце 2023 года. Наша планета 4 января окажется в самой ближайшей к небесному светилу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год.
Расстояние между Землей и небесным светилом в этот день самое минимальное в году и составляет 147098925 км, в результате чего диск Солнца будет выглядеть больше на 3%, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.
Планеты
Астрономы-любители в январе смогут увидеть в небе семь планет – Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран.
Весь январь на вечернем и ночном небе Марс можно будет увидеть в Тельце, а Уран - в созвездии Рыбы.
Юпитер можно будет наблюдать в Рыбах в начале января вечером и ночью, а в середине и конце месяца - вечером. А Нептун будет виден на вечернем небе в созвездии Рыбы.
Меркурий можно наблюдать на утреннем небе у горизонта в середине и конце января в созвездии Стрелец.
Сатурн будет виден вечером низко у горизонта на юго-западе в Козероге.
Венеру, желающие смогут увидеть в течении часа в созвездии Козерог и Водолей на вечернем небе на юго-западе у горизонта.
Материал подготовлен на основе открытых источников