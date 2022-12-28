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https://sputnik-georgia.ru/20221228/zvezdopad-kvadrantidy-kogda-nablyudat-pervyy-meteornyy-potok-v-2023-273493497.html
Звездопад Квадрантиды: когда наблюдать первый метеорный поток в 2023
Звездопад Квадрантиды: когда наблюдать первый метеорный поток в 2023
Первый звездопад в 2023 году – мощный метеорный поток Квадрантиды, подарит жителям Земли в январе красивейшее зрелище 28.12.2022, Sputnik Грузия
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справки
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Наблюдать звездопад Квадрантиды жители нашей планеты смогут в первой декаде января - на пике активности метеорный поток подарит до 110 метеоров в час. Где и когда наблюдать мощный метеорный поток – звездопад Квадрантиды, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Звездопад Квадрантиды - первый метеорный поток в 2023-м. По астрономическому календарю, звездопад Квадрантиды можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но наибольшей активности метеорный поток достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Звездопад Квадрантиды увидят жители Северного полушария, однако при наблюдении нужно запастись терпением, так как отличительная черта первого метеорного потока года - большое количество слабых метеоров со средней скоростью. Метеорный поток Квадрантиды свое название получил от созвездия - Стенной Квадрант, неиспользуемого в современной астрономии. Радиант метеорного потока в настоящее время находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название звездопада не изменилось. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки

Звездопад Квадрантиды: когда наблюдать первый метеорный поток в 2023

20:52 28.12.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Лиза Офман
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Первый звездопад в 2023 году – мощный метеорный поток Квадрантиды, подарит жителям Земли в январе красивейшее зрелище
Наблюдать звездопад Квадрантиды жители нашей планеты смогут в первой декаде января - на пике активности метеорный поток подарит до 110 метеоров в час.
Где и когда наблюдать мощный метеорный поток – звездопад Квадрантиды, читайте в Sputnik Грузия.

Где и когда наблюдать

Звездопад Квадрантиды - первый метеорный поток в 2023-м. По астрономическому календарю, звездопад Квадрантиды можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но наибольшей активности метеорный поток достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2022
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Звездопад Квадрантиды увидят жители Северного полушария, однако при наблюдении нужно запастись терпением, так как отличительная черта первого метеорного потока года - большое количество слабых метеоров со средней скоростью.
Метеорный поток Квадрантиды свое название получил от созвездия - Стенной Квадрант, неиспользуемого в современной астрономии. Радиант метеорного потока в настоящее время находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название звездопада не изменилось.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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