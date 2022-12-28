https://sputnik-georgia.ru/20221228/zvezdopad-kvadrantidy-kogda-nablyudat-pervyy-meteornyy-potok-v-2023-273493497.html

Звездопад Квадрантиды: когда наблюдать первый метеорный поток в 2023

Звездопад Квадрантиды: когда наблюдать первый метеорный поток в 2023

Первый звездопад в 2023 году – мощный метеорный поток Квадрантиды, подарит жителям Земли в январе красивейшее зрелище 28.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Наблюдать звездопад Квадрантиды жители нашей планеты смогут в первой декаде января - на пике активности метеорный поток подарит до 110 метеоров в час. Где и когда наблюдать мощный метеорный поток – звездопад Квадрантиды, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Звездопад Квадрантиды - первый метеорный поток в 2023-м. По астрономическому календарю, звездопад Квадрантиды можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но наибольшей активности метеорный поток достигает в ночь с 3 на 4 число. В этот период можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Звездопад Квадрантиды увидят жители Северного полушария, однако при наблюдении нужно запастись терпением, так как отличительная черта первого метеорного потока года - большое количество слабых метеоров со средней скоростью. Метеорный поток Квадрантиды свое название получил от созвездия - Стенной Квадрант, неиспользуемого в современной астрономии. Радиант метеорного потока в настоящее время находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название звездопада не изменилось. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки