Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221229/2022-god-na-kavkaze-vzglyad-iz-moskvy--273502261.html
2022 год на Кавказе: взгляд из Москвы
2022 год на Кавказе: взгляд из Москвы
На протяжении всего 2022 года в непростых кавказских уравнениях возникали новые переменные, от чего их решения не становились проще 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T07:34+0400
2022-12-29T07:34+0400
аналитика
россия
обзоры
ираклий гарибашвили
никол пашинян
сергей маркедонов
украина
тбилиси
сша
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262401602_0:91:1201:766_1920x0_80_0_0_f60db029d1fea1cdf37bf2ad8721b1f2.jpg
Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" – для Sputnik.В истории Южного Кавказа 2022 год не будет рассматриваться как судьбоносный. Значительных трансформаций регионального статус-кво не произошло, хотя недостатка в заявлениях по поводу скорых перемен было сделано немало. Не раз в публичном пространстве возникала тема подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Не менее интенсивно обсуждалось и возможное вовлечение Грузии в украинский военно-политический кризис. Как следствие, активизация дискуссии о референдуме по вопросу об объединении Южной Осетии и России. Однако ни прорывного соглашения, которое бы завершило многолетний этнополитический конфликт, ни открытия "кавказского фронта" против Москвы не произошло. В информационном пространстве Южный Кавказ оказался в тени Украины. Тем не менее, говорить о том, что регион погрузился в состояние "застоя" не представляется возможным. На протяжении всего 2022 года в непростых кавказских уравнениях возникали новые переменные, от чего их решения не становились проще. Грузия: тактические перемены при стратегическом постоянстве "Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича". Оценка, данная отцу-основателю "Грузинской мечты" и сегодняшней политической системы Грузии, руководителем пропрезидентской фракции в Верховной Раде Украины Давидом Арахамия, как нельзя лучше передает смысл отношений между Киевом и Тбилиси на протяжении 2022 года. Грузинские официальные власти дистанцируются от Украины и от жесткой антироссийской политики санкций. Начало специальной операции российских вооруженных сил на Украине поставило перед Грузией серьезную дилемму. С одной стороны, Тбилиси традиционно рассматривался на Западе как "страна-аспирант" НАТО, привилегированный партнер Альянса и США на Кавказе, союзник Украины по ГУАМ и член "лидирующей тройки" среди государств – участников "Восточного партнерства" с ЕС. На другой чаше весов было сохранение определенного уровня экономических связей с Россией поверх неразрешенных споров и отсутствия дипотношений. За период с 2013 по 2021 гг. Грузия экспортировала в Россию продукты на общую сумму в 2 млрд долларов США, а также другие товары на сумму в 3 млрд американских долларов. Пять миллионов туристов из России принесли Грузии прибыль в размере 3 млрд американских долларов. Общий объем денежных переводов из России в Грузию, по словам премьер-министра Гарибашвили, в 2021 году достиг 500 миллионов долларов, а сумма инвестиций в 2019-2021 гг. – 3 миллиарда долларов США. Тбилиси еще весной 2021 года признал российскую вакцину "Спутник V". При этом кооперация с НАТО не обеспечивает для Грузии решения ее главного вопроса - обеспечения "территориальной целостности". Альянс также неэффективен и для сдерживания радикального исламизма, распространившегося в ряде регионов Грузии (Панкиси, Квемо Картли, Аджария и даже Тбилиси). Не помогает он и в контроле за миграцией из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Спешная эвакуация американских войск из Афганистана в августе 2021 года также способствовала росту фобий и страхов в грузинском обществе в отношении перспектив безопасности. В этой связи официальный Тбилиси должен был либо сделать ставку на прагматическую политику, либо продемонстрировать свою солидарность с Киевом и евроатлантическим сообществом. Власти Грузии предпочли первый вариант. Однако надо иметь в виду, что вопрос Украины – это во многом внутренняя, а не внешнеполитическая проблема страны. За радикализацию подходов Тбилиси на внешней арене активно ратуют оппозиционеры, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. Они напрямую апеллируют к влиятельным сенаторам и конгрессменам, евродепутатам, отставным (но сохраняющим влияние) представителям разведывательного и военного сообщества США и стран ЕС. И имеют среди них определенные симпатии. Таким образом, в 2022 году Кавказ не перевернул и не нарушил международный расклад сил. В самом регионе статус-кво значительно не изменился. Однако сложные проблемы никуда не ушли. Нерешенность старых конфликтов создала целый ряд новых коллизий, а фоновые факторы (та же военная эскалация на Украине) стали своеобразной "добавленной стоимостью" к ним. Азербайджан и Армения: стабильная нестабильность По-прежнему самым опасным вызовом региональной безопасности остается неразрешенный армяно-азербайджанский конфликт. Победа Баку во второй карабахской войне сломала статус-кво, державшийся на протяжении двадцати шести лет, но не принесла окончательного разрешения острого противостояния. Заметим, посредников, стремящихся способствовать урегулированию давнего конфликта, хватает с избытком. Наряду с Россией, ставшей соавтором четырех совместных заявлений от 9 ноября 2020-го, 11 января, 26 ноября 2021-го и 31 октября 2022 года, на ниве миротворчества активен Евросоюз. С декабря по август в Брюсселе прошло четыре саммита с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, а в октябре на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге к ним присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, недостатка в обсуждениях условий мира, принципов демаркации и делимитации межгосударственной границы, моделей разблокирования транспортных коммуникаций нет. Площадки для переговоров имеются на любой вкус. Однако обострения как в Нагорном Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе происходят регулярно. На протяжении 2022 года можно насчитать, как минимум, четыре масштабных военно-политических кризиса. Баку стремится не допустить новой "заморозки" конфликта не неопределенный срок, закрепив свои военные и дипломатические успехи двухлетней давности. Ереван, не имея достаточных ресурсов, по факту готов смириться с утратой Карабаха. Официальное принятие т.н. Алма-Атинской формулы, то есть взаимного признания границ двух кавказских государств в границах АрмССР и АзССР Николом Пашиняном свидетельствует об этом. Но в 2022 году, как когда-то в далеком 1988-м, о своих собственных правах на определение политического будущего пытается говорить Степанакерт. И спикером этих настроений стал Рубен Варданян. В недавнем прошлом гражданин России (хотя его ходатайство о выходе из российского гражданства удовлетворено президентом РФ Владимиром Путиным), миллиардер, предприниматель и филантроп. В сентябре 2022-го он ворвался в карабахскую политику и попытался оседлать недовольство карабахских армян политикой Еревана. Многие годы эксперты по Кавказу указывали про несовпадение умонастроений в Армении и непризнанной НКР. Но сейчас, в новых условиях это обрело вполне реальные черты. И массовая протестная активность в Степанакерте на фоне регулярных провалов оппозиционных выступлений в Ереване подтверждает данный тезис. При этом Баку и Ереван, признающие российскую особую роль в процессе мирного урегулирования, связывают с ней слишком диаметрально противоположные ожидания. Армянская сторона фактически переложила ответственность за безопасность Карабаха и его населения на Москву (и периодически фрондирует по поводу недостаточной эффективности российских миротворцев). В то же время их азербайджанские визави заинтересованы в ускорении политической развязки конфликта. Как следствие, возникающие коллизии с той же миротворческой миссией РФ.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
украина
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Сергей Маркедонов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22889/84/228898469_240:0:1067:827_100x100_80_0_0_dc2662b5225b06b383efafcb86d136b9.jpg
Сергей Маркедонов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22889/84/228898469_240:0:1067:827_100x100_80_0_0_dc2662b5225b06b383efafcb86d136b9.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262401602_26:0:1093:800_1920x0_80_0_0_b4c4baaf49ee93e074706973655570a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аналитика, россия, обзоры, ираклий гарибашвили, никол пашинян, сергей маркедонов, украина, тбилиси, сша, мид россии, мгимо, нато, колумнисты
аналитика, россия, обзоры, ираклий гарибашвили, никол пашинян, сергей маркедонов, украина, тбилиси, сша, мид россии, мгимо, нато, колумнисты

2022 год на Кавказе: взгляд из Москвы

07:34 29.12.2022
© photo : Vitaly Mel'nikovМестный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти
Местный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
© photo : Vitaly Mel'nikov
Подписаться на
НовостиTelegram
Груз В - На Кавказе существуют вызовы для безопасности РФ - Маркедонов - Sputnik Грузия
Сергей Маркедонов
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Все материалы
На протяжении всего 2022 года в непростых кавказских уравнениях возникали новые переменные, от чего их решения не становились проще
Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" – для Sputnik.
В истории Южного Кавказа 2022 год не будет рассматриваться как судьбоносный. Значительных трансформаций регионального статус-кво не произошло, хотя недостатка в заявлениях по поводу скорых перемен было сделано немало. Не раз в публичном пространстве возникала тема подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Не менее интенсивно обсуждалось и возможное вовлечение Грузии в украинский военно-политический кризис. Как следствие, активизация дискуссии о референдуме по вопросу об объединении Южной Осетии и России. Однако ни прорывного соглашения, которое бы завершило многолетний этнополитический конфликт, ни открытия "кавказского фронта" против Москвы не произошло. В информационном пространстве Южный Кавказ оказался в тени Украины. Тем не менее, говорить о том, что регион погрузился в состояние "застоя" не представляется возможным. На протяжении всего 2022 года в непростых кавказских уравнениях возникали новые переменные, от чего их решения не становились проще.

Грузия: тактические перемены при стратегическом постоянстве

"Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича". Оценка, данная отцу-основателю "Грузинской мечты" и сегодняшней политической системы Грузии, руководителем пропрезидентской фракции в Верховной Раде Украины Давидом Арахамия, как нельзя лучше передает смысл отношений между Киевом и Тбилиси на протяжении 2022 года. Грузинские официальные власти дистанцируются от Украины и от жесткой антироссийской политики санкций.
Впрочем, здесь следует оговориться. Отказ от открытия "второго фронта" против России и фактическое несогласие с "украинизацией" Кавказа (эта тема многократно публично озвучивалась премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе) не означает готовности грузинских властей отказаться от стратегии евро-атлантической и европейской интеграции.
Начало специальной операции российских вооруженных сил на Украине поставило перед Грузией серьезную дилемму. С одной стороны, Тбилиси традиционно рассматривался на Западе как "страна-аспирант" НАТО, привилегированный партнер Альянса и США на Кавказе, союзник Украины по ГУАМ и член "лидирующей тройки" среди государств – участников "Восточного партнерства" с ЕС.
На другой чаше весов было сохранение определенного уровня экономических связей с Россией поверх неразрешенных споров и отсутствия дипотношений. За период с 2013 по 2021 гг. Грузия экспортировала в Россию продукты на общую сумму в 2 млрд долларов США, а также другие товары на сумму в 3 млрд американских долларов. Пять миллионов туристов из России принесли Грузии прибыль в размере 3 млрд американских долларов. Общий объем денежных переводов из России в Грузию, по словам премьер-министра Гарибашвили, в 2021 году достиг 500 миллионов долларов, а сумма инвестиций в 2019-2021 гг. – 3 миллиарда долларов США. Тбилиси еще весной 2021 года признал российскую вакцину "Спутник V".
При этом кооперация с НАТО не обеспечивает для Грузии решения ее главного вопроса - обеспечения "территориальной целостности". Альянс также неэффективен и для сдерживания радикального исламизма, распространившегося в ряде регионов Грузии (Панкиси, Квемо Картли, Аджария и даже Тбилиси). Не помогает он и в контроле за миграцией из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Спешная эвакуация американских войск из Афганистана в августе 2021 года также способствовала росту фобий и страхов в грузинском обществе в отношении перспектив безопасности.
В этой связи официальный Тбилиси должен был либо сделать ставку на прагматическую политику, либо продемонстрировать свою солидарность с Киевом и евроатлантическим сообществом. Власти Грузии предпочли первый вариант. Однако надо иметь в виду, что вопрос Украины – это во многом внутренняя, а не внешнеполитическая проблема страны.
За радикализацию подходов Тбилиси на внешней арене активно ратуют оппозиционеры, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. Они напрямую апеллируют к влиятельным сенаторам и конгрессменам, евродепутатам, отставным (но сохраняющим влияние) представителям разведывательного и военного сообщества США и стран ЕС. И имеют среди них определенные симпатии.
Как только правительство Грузии провозгласит некие перемены на внешнем контуре, грузинская оппозиция перейдет в наступление, получая поддержку извне. Впрочем, не поддержка сама по себе формирует подобные настроения внутри Грузии. Они существуют здесь не один год, подпитываясь фрустрацией по поводу утраты Абхазии и Южной Осетии.
Таким образом, в 2022 году Кавказ не перевернул и не нарушил международный расклад сил. В самом регионе статус-кво значительно не изменился. Однако сложные проблемы никуда не ушли. Нерешенность старых конфликтов создала целый ряд новых коллизий, а фоновые факторы (та же военная эскалация на Украине) стали своеобразной "добавленной стоимостью" к ним.

Азербайджан и Армения: стабильная нестабильность

По-прежнему самым опасным вызовом региональной безопасности остается неразрешенный армяно-азербайджанский конфликт. Победа Баку во второй карабахской войне сломала статус-кво, державшийся на протяжении двадцати шести лет, но не принесла окончательного разрешения острого противостояния.
Заметим, посредников, стремящихся способствовать урегулированию давнего конфликта, хватает с избытком. Наряду с Россией, ставшей соавтором четырех совместных заявлений от 9 ноября 2020-го, 11 января, 26 ноября 2021-го и 31 октября 2022 года, на ниве миротворчества активен Евросоюз. С декабря по август в Брюсселе прошло четыре саммита с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, а в октябре на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге к ним присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон.
Официальный Париж и ранее был вовлечен в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта как сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Но в 2022 году французская дипломатическая и информационная активность на кавказском направлении превысила все ранее имевшиеся показатели. Роль "голубя мира" стараются играть и США, госсекретарь Энтони Блинкен патронирует переговоры в формате трехсторонних министерских встреч.
Таким образом, недостатка в обсуждениях условий мира, принципов демаркации и делимитации межгосударственной границы, моделей разблокирования транспортных коммуникаций нет. Площадки для переговоров имеются на любой вкус. Однако обострения как в Нагорном Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе происходят регулярно. На протяжении 2022 года можно насчитать, как минимум, четыре масштабных военно-политических кризиса.
Баку стремится не допустить новой "заморозки" конфликта не неопределенный срок, закрепив свои военные и дипломатические успехи двухлетней давности. Ереван, не имея достаточных ресурсов, по факту готов смириться с утратой Карабаха. Официальное принятие т.н. Алма-Атинской формулы, то есть взаимного признания границ двух кавказских государств в границах АрмССР и АзССР Николом Пашиняном свидетельствует об этом. Но в 2022 году, как когда-то в далеком 1988-м, о своих собственных правах на определение политического будущего пытается говорить Степанакерт. И спикером этих настроений стал Рубен Варданян. В недавнем прошлом гражданин России (хотя его ходатайство о выходе из российского гражданства удовлетворено президентом РФ Владимиром Путиным), миллиардер, предприниматель и филантроп. В сентябре 2022-го он ворвался в карабахскую политику и попытался оседлать недовольство карабахских армян политикой Еревана. Многие годы эксперты по Кавказу указывали про несовпадение умонастроений в Армении и непризнанной НКР. Но сейчас, в новых условиях это обрело вполне реальные черты. И массовая протестная активность в Степанакерте на фоне регулярных провалов оппозиционных выступлений в Ереване подтверждает данный тезис.
Новые сложности появились и у России. Если до 2022 года ее роль как эксклюзивного модератора признавалась (пускай и неохотно) Западом, то сегодня мы видим конкуренцию мирных проектов. И если даже следовать официальным пресс-релизам от Шарля Мишеля, в которых ни российская миротворческая миссия в Карабахе, ни непрекращающееся дипломатическое посредничество, ни работа по демаркации границы, ни разу не упоминается, то становится очевидно: Москву как посредника в Брюсселе и в Вашингтоне видеть не хотят.
При этом Баку и Ереван, признающие российскую особую роль в процессе мирного урегулирования, связывают с ней слишком диаметрально противоположные ожидания. Армянская сторона фактически переложила ответственность за безопасность Карабаха и его населения на Москву (и периодически фрондирует по поводу недостаточной эффективности российских миротворцев). В то же время их азербайджанские визави заинтересованы в ускорении политической развязки конфликта. Как следствие, возникающие коллизии с той же миротворческой миссией РФ.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0