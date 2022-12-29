https://sputnik-georgia.ru/20221229/batumskaya-elochka-zazhgis-273505408.html

Батумская елочка, зажгись!

Батумская елочка, зажгись!

Городские новогодние елки с их дизайном, убранством и, главное, ценником уже давно стали темой споров в разных уголках Грузии. И как во всяких житейских... 29.12.2022, Sputnik Грузия

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На днях такое недоразумение произошло в курортном Батуми, где на главной площади поставили долгожданную новогоднюю елку. Долгожданную потому, что онлайн-голосование по выбору эскиза елки городские власти объявили еще в августе. А-ля готовь сани летом. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В итоге реальная елка немного отличается от своего виртуального образа. Мягко говоря, она не такая пышная, до такой степени, что некоторые пользователи Сети сравнили ее с обглоданной рыбой. Но власти развели руками, зажгли на скромной елочке яркие новогодние огни, устроили под ней концерт и попросили понять и простить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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батуми, грузия, новости, общество, новогодняя елка