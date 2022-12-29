https://sputnik-georgia.ru/20221229/batumskaya-elochka-zazhgis-273505408.html
Батумская елочка, зажгись!
Батумская елочка, зажгись!
Городские новогодние елки с их дизайном, убранством и, главное, ценником уже давно стали темой споров в разных уголках Грузии. И как во всяких житейских... 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T11:11+0400
2022-12-29T11:11+0400
2022-12-29T11:11+0400
карикатуры
батуми
грузия
новости
общество
новогодняя елка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1c/273505213_70:0:1211:642_1920x0_80_0_0_f4abc2c8c2c4e4baf6df7c2500bd2ffa.jpg
На днях такое недоразумение произошло в курортном Батуми, где на главной площади поставили долгожданную новогоднюю елку. Долгожданную потому, что онлайн-голосование по выбору эскиза елки городские власти объявили еще в августе. А-ля готовь сани летом. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В итоге реальная елка немного отличается от своего виртуального образа. Мягко говоря, она не такая пышная, до такой степени, что некоторые пользователи Сети сравнили ее с обглоданной рыбой. Но власти развели руками, зажгли на скромной елочке яркие новогодние огни, устроили под ней концерт и попросили понять и простить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1c/273505213_212:0:1068:642_1920x0_80_0_0_b211764e283fa84c04f118587bcd23f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, грузия, новости, общество, новогодняя елка
батуми, грузия, новости, общество, новогодняя елка
Батумская елочка, зажгись!
Городские новогодние елки с их дизайном, убранством и, главное, ценником уже давно стали темой споров в разных уголках Грузии. И как во всяких житейских ситуациях, так и тут нередко происходят казусы
На днях такое недоразумение произошло в курортном Батуми, где на главной площади поставили долгожданную новогоднюю елку. Долгожданную потому, что онлайн-голосование по выбору эскиза елки городские власти объявили еще в августе. А-ля готовь сани летом. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
В итоге реальная елка немного отличается от своего виртуального образа. Мягко говоря, она не такая пышная, до такой степени, что некоторые пользователи Сети сравнили ее с обглоданной рыбой. Но власти развели руками, зажгли на скромной елочке яркие новогодние огни, устроили под ней концерт и попросили понять и простить.