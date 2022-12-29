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Часть центра Тбилиси перекроют в связи с новогодними мероприятиями
Часть центра Тбилиси перекроют в связи с новогодними мероприятиями
Ограничения касаются как владельцев частных автомобилей, так и общественного транспорта 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T13:23+0400
2022-12-29T13:23+0400
2022-12-29T13:23+0400
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тбилиси
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транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ограничения на передвижение транспортных средств в центре Тбилиси вводят с 00:00 30 декабря до 00:00 4 января в связи с запланированным новогодним концертом на площади Европы, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничение будет также действовать по отношению к транспортным средствам, движущимся из туннеля по левой набережной в направлении площади Европы и с площади Европы в направлении Винного подъема. На правой набережной автомобили могут двигаться с улицы Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази, а также с улицы Туманяна на улицу Горгасали. Кроме того, ограничения затронули и общественный транспорт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Часть центра Тбилиси перекроют в связи с новогодними мероприятиями
Ограничения касаются как владельцев частных автомобилей, так и общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ограничения на передвижение транспортных средств в центре Тбилиси вводят с 00:00 30 декабря до 00:00 4 января в связи с запланированным новогодним концертом на площади Европы, сообщает пресс-служба мэрии города.
По решению мэрии, будет полностью ограничено движение транспортных средств от площади Горгасали до Метехского моста и Метехского подъема в направлении площади Европы.
Ограничение будет также действовать по отношению к транспортным средствам, движущимся из туннеля по левой набережной в направлении площади Европы и с площади Европы в направлении Винного подъема.
На правой набережной автомобили могут двигаться с улицы Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази, а также с улицы Туманяна на улицу Горгасали.
Кроме того, ограничения затронули и общественный транспорт.