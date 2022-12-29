https://sputnik-georgia.ru/20221229/chast-tsentra-tbilisi-perekroyut-v-svyazi-s-novogodnimi-meropriyatiyami-273521495.html

Часть центра Тбилиси перекроют в связи с новогодними мероприятиями

Часть центра Тбилиси перекроют в связи с новогодними мероприятиями

Ограничения касаются как владельцев частных автомобилей, так и общественного транспорта 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T13:23+0400

2022-12-29T13:23+0400

2022-12-29T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Ограничения на передвижение транспортных средств в центре Тбилиси вводят с 00:00 30 декабря до 00:00 4 января в связи с запланированным новогодним концертом на площади Европы, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничение будет также действовать по отношению к транспортным средствам, движущимся из туннеля по левой набережной в направлении площади Европы и с площади Европы в направлении Винного подъема. На правой набережной автомобили могут двигаться с улицы Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази, а также с улицы Туманяна на улицу Горгасали. Кроме того, ограничения затронули и общественный транспорт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители