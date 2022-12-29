https://sputnik-georgia.ru/20221229/delo-girgvliani-spiker-parlamenta-gruzii-nazval-tekh-kto-meshayut-pravosudiyu-273520901.html

Дело Гиргвлиани: спикер парламента Грузии назвал тех, кто мешают правосудию

Дело Гиргвлиани: спикер парламента Грузии назвал тех, кто мешают правосудию

Гиргвлиани был найден мертвым в 2006 году через несколько часов после ссоры с чиновниками МВД в одном из тбилисских баров 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T13:03+0400

2022-12-29T13:03+0400

2022-12-29T13:03+0400

сандро гиргвлиани

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Друзья и зарубежные покровители экс-президента Грузии Михаила Саакашвили действуют согласованно, чтобы в деле об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани не было исполнено правосудие, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Гиргвлиани был найден мертвым 28 января 2006 года на кладбище в пригороде Тбилиси через несколько часов после ссоры с чиновниками МВД в одном из тбилисских баров. В 2006 году по делу Гиргвлиани суд вынес приговор четверым сотрудникам МВД, приговорив их к заключению сроком от 7 до 8 лет. Позже их помиловал на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили, и им вдвое сократили срок наказания. Глава грузинского законодательного органа также приводит часть оценки ЕСПЧ от 2011 года, в которой говорится, что суд "ошеломлен согласованными действиями различных ветвей власти… чтобы правосудие по этому делу ужасающего убийства (Сандро Гиргвлиани) не было исполнено". Семья погибшего после освобождения экс-сотрудников МВД внесла иск в Европейский суд по правам человека. В 2011 году суд обязал правительство Грузии выплатить семье Гиргвлиани 50 тысяч евро. Повторное расследование дела об убийстве Гиргвлиани началось после смены власти в 2012 году. Как убили Гиргвлиани Согласно материалам, предоставленными прокуратурой Грузии, 27 января 2006 года в кафе-баре "Шарденбар" Сандро Гиргвилани поспорил с Тамар Мерабишвили – супругой тогдашней главы МВД Вано Мерабишвили, и Татией Майсурадзе, которая сидела за столиком вместе с Датой Ахалая, на то время главой Департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии. Последний вызвал в бар сотрудников ДКБ, которые по его заданию забрали Гиргвлиани и его друга на кладбище в поселок Окрокана, расположенный на окраине Тбилиси. Сотрудники ДКБ раздели Гиргвлиани и его друга, заставили стоять на морозе, а потом стали избивать. Тело Гиргвлиани обнаружили на следующий день возле кладбища в Окрокана, говорится в материалах ведомства. Прокуратура утверждает, что на тот момент руководство МВД посчитало, что указанное преступление отрицательно сказалось бы на рейтинге и авторитете властей, возросло бы недовольство людей, и встал бы вопрос уголовной и политической ответственности как Ахалая, так и Мерабишвили. Чтобы избежать указанной угрозы, Мерабишвили, Дата Ахалая и его брат Бачо, который на тот момент был главой Департамента по исполнению наказания, разработали специальный план, который позволил бы скрыть преступление и сфальсифицировать уголовное дело, касающееся убийства Гиргвлиани. Прокуратура утверждает, что расследованием дела по решению Мерабишвили занялся сам Ахалая, который в феврале 2006 года собрал у себя сотрудников ДКБ, похитивших из бара Гиргвлиани, и категорически заявил, что из-за создавшейся сложной ситуации необходимо было, чтобы несколько человек взяли на себя ответственность за убийство Гиргвлиани, не называя имен заказчиков. Взамен их приговорили бы к маленьким тюремным срокам, а позже их помиловал бы президент Грузии Михаил Саакашвили. Кроме того, Ахалая обещал своим сотрудникам, что в случае, если они сядут в тюрьму, их семейные и бытовые вопросы будут решены, им дадут деньги, а также они будут находиться в тюрьме в привилегированном положении. После этого, с целью введения общества в заблуждение в связи с якобы раскрытым преступлением в марте 2006 года было заявлено, что благодаря непосредственному участию Ахалая удалось выявить лиц, совершивших преступление в отношении Гиргвлиани. Ими оказались сотрудники ДКБ Геронти Алания, Александр Гачава, Михаил Бибилуридзе и Автандил Апциаури, а один из участников преступления – Давид Кокиашвили – вообще был отстранен от дела, говорится в материалах прокуратуры. В конечном итоге суд признал задержанных сотрудников МВД виновными по делу об убийстве Гиргвлиани, приговорил Алания к 7 годам и 6 месяцам, а Бибилуридзе, Апциаури и Гачава – к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы. Указанные лица во время отбывания наказания, как и обещал Ахалая, в тюрьме находились в привилегированном положении, кроме того каждый из них получил по 100 тысяч долларов США. В ноябре 2008 года Саакашвили помиловал сотрудников МВД и вдвое сократил им тюремные сроки, благодаря чему их условно-досрочно освободили из тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сандро гиргвлиани, дата ахалая, политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, еспч