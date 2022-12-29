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Депутаты парламента Грузии прогуляли заседания на 80 тысяч лари
Депутаты парламента Грузии прогуляли заседания на 80 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что из-за пропусков заседаний парламента по неуважительной причине за год с... 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T17:47+0400
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2022-12-29T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что из-за пропусков заседаний парламента по неуважительной причине за год с зарплат депутатов грузинского парламента срезали 80 тысяч лари (порядка 30 тысяч долларов).Зарплата рядового депутата парламента Грузии составляет 4 624 лари в месяц (порядка 1 700 долларов). За каждый пропуск заседаний парламента по неуважительной причине с его зарплаты срезается 10%. Также штрафы и урезание предусмотрены за пропуски заседаний комитетов. Всего в парламенте Грузии 141 депутат, из которых 83 – представители парламентского большинства, а 58 – оппозиции, при этом из оппозиционных депутатов 23 не входят ни в одну фракцию или политическую группу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, шалва папуашвили
Депутаты парламента Грузии прогуляли заседания на 80 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что из-за пропусков заседаний парламента по неуважительной причине за год с зарплат депутатов грузинского парламента срезали 80 тысяч лари (порядка 30 тысяч долларов).
Зарплата рядового депутата парламента Грузии составляет 4 624 лари в месяц (порядка 1 700 долларов). За каждый пропуск заседаний парламента по неуважительной причине с его зарплаты срезается 10%. Также штрафы и урезание предусмотрены за пропуски заседаний комитетов.
"Всего за год собралось 80 тысяч лари из-за штрафов и урезаний зарплат депутатов. Интересно, что 77% этой суммы приходится на депутатов оппозиции – это примерно 60 тысяч лари. Мы обратились к казначескому совету, и совет решил использовать эти деньги на благотворительность", - сказал Папуашвили журналистам.
Всего в парламенте Грузии 141 депутат, из которых 83 – представители парламентского большинства, а 58 – оппозиции, при этом из оппозиционных депутатов 23 не входят ни в одну фракцию или политическую группу.