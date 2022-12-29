https://sputnik-georgia.ru/20221229/deputaty-parlamenta-gruzii-progulyali-zasedaniya-na-80-tysyach-lari-273535742.html

Депутаты парламента Грузии прогуляли заседания на 80 тысяч лари

Депутаты парламента Грузии прогуляли заседания на 80 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что из-за пропусков заседаний парламента по неуважительной причине за год с... 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T17:47+0400

2022-12-29T17:47+0400

2022-12-29T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что из-за пропусков заседаний парламента по неуважительной причине за год с зарплат депутатов грузинского парламента срезали 80 тысяч лари (порядка 30 тысяч долларов).Зарплата рядового депутата парламента Грузии составляет 4 624 лари в месяц (порядка 1 700 долларов). За каждый пропуск заседаний парламента по неуважительной причине с его зарплаты срезается 10%. Также штрафы и урезание предусмотрены за пропуски заседаний комитетов. Всего в парламенте Грузии 141 депутат, из которых 83 – представители парламентского большинства, а 58 – оппозиции, при этом из оппозиционных депутатов 23 не входят ни в одну фракцию или политическую группу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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