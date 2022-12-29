https://sputnik-georgia.ru/20221229/dostupnye-lekarstva-i-meduslugi--v-reguliruyuschem-agentstve-gruzii-podveli-itogi-273532755.html

Доступные лекарства и медуслуги – в регулирующем агентстве Грузии подвели итоги

Доступные лекарства и медуслуги – в регулирующем агентстве Грузии подвели итоги

К процессу клинической оценки медицинской помощи, оказанной пациенту, планируется привлекать международные и местные ассоциации, заявила глава Агентства 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T16:43+0400

2022-12-29T16:43+0400

2022-12-29T16:43+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261915146_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df2b44b49caa512167afcf69ae2ffc12.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Минздрав Грузии проводит реформы, нацеленные на повышение доступности качественных медицинских услуг и лекарств для населения, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили на итоговом мероприятии Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности. Именно Агентство контролирует процесс реализации реформ в Минздраве Грузии. Также, по ее словам, к процессу клинической оценки медицинской помощи, оказанной пациенту, планируется привлекать международные и местные ассоциации. Изменение значительно улучшит процесс изучения оказываемой пациенту медицинской помощи. Для расширения доступа к качественным лекарствам был открыт турецкий рынок. Запущена система обязательных электронных рецептов. Для обеспечения качества лекарственных средств, находящихся в обращении, внедрены стандарты GMP/GDP, а в следующем году будет открыта Национальная лаборатория качества медикаментов. Контроль за ценами на медикаменты и новые штрафы - закон о лекарствах принят >>О том, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил еще в ноябре 2021 года. Первым делом, с марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии