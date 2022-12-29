https://sputnik-georgia.ru/20221229/dostupnye-lekarstva-i-meduslugi--v-reguliruyuschem-agentstve-gruzii-podveli-itogi-273532755.html
Доступные лекарства и медуслуги – в регулирующем агентстве Грузии подвели итоги
Доступные лекарства и медуслуги – в регулирующем агентстве Грузии подвели итоги
К процессу клинической оценки медицинской помощи, оказанной пациенту, планируется привлекать международные и местные ассоциации, заявила глава Агентства 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T16:43+0400
2022-12-29T16:43+0400
2022-12-29T16:43+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Минздрав Грузии проводит реформы, нацеленные на повышение доступности качественных медицинских услуг и лекарств для населения, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили на итоговом мероприятии Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности. Именно Агентство контролирует процесс реализации реформ в Минздраве Грузии. Также, по ее словам, к процессу клинической оценки медицинской помощи, оказанной пациенту, планируется привлекать международные и местные ассоциации. Изменение значительно улучшит процесс изучения оказываемой пациенту медицинской помощи. Для расширения доступа к качественным лекарствам был открыт турецкий рынок. Запущена система обязательных электронных рецептов. Для обеспечения качества лекарственных средств, находящихся в обращении, внедрены стандарты GMP/GDP, а в следующем году будет открыта Национальная лаборатория качества медикаментов. Контроль за ценами на медикаменты и новые штрафы - закон о лекарствах принят >>О том, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил еще в ноябре 2021 года. Первым делом, с марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
Доступные лекарства и медуслуги – в регулирующем агентстве Грузии подвели итоги
К процессу клинической оценки медицинской помощи, оказанной пациенту, планируется привлекать международные и местные ассоциации, заявила глава Агентства
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Минздрав Грузии проводит реформы, нацеленные на повышение доступности качественных медицинских услуг и лекарств для населения, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили на итоговом мероприятии Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.
Именно Агентство контролирует процесс реализации реформ в Минздраве Грузии.
По словам директора Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Лики Чумбуридзе, министерство активно работает над повышением качества в отрасли. В этом году усилены внутренние механизмы инфекционного контроля в клиниках. Вступили в силу новые условия выдачи разрешений для оказания реанимационных услуг.
Также, по ее словам, к процессу клинической оценки медицинской помощи, оказанной пациенту, планируется привлекать международные и местные ассоциации. Изменение значительно улучшит процесс изучения оказываемой пациенту медицинской помощи.
Для расширения доступа к качественным лекарствам был открыт турецкий рынок. Запущена система обязательных электронных рецептов. Для обеспечения качества лекарственных средств, находящихся в обращении, внедрены стандарты GMP/GDP, а в следующем году будет открыта Национальная лаборатория качества медикаментов.
О том, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил еще в ноябре 2021 года.
Первым делом, с марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари.