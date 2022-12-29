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Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T12:50+0400
2022-12-29T12:50+0400
2022-12-29T13:18+0400
мультимедиа
видео
мид россии
мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
12:50 29.12.2022 (обновлено: 13:18 29.12.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.