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"Опасайтесь молчаливого человека" - Кемоклидзе о планах экс-премьера Грузии
"Опасайтесь молчаливого человека" - Кемоклидзе о планах экс-премьера Грузии
Партия бывшего премьер-министра "Для Грузии" создана для борьбы, отметил политик 29.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционный партии "Для Грузии" Георгий Гахария анонсировал политическую борьбу – с будущего года до 2024 года включительно в стране будут серьезные политические баталии, заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе. Гарахия ранее заявил, что 2023 год будет годом тяжелой борьбы. По словам экс-премьера, страна находится в плену двух враждующих между собой человек – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Гахария заявил, что достоинства многих в 2023 году окажется под вопросом. Никому от этого не спрятаться, отметил он. По его словам, они "просто должны взорвать" тот аргумент, что если избиратели не проголосуют за "Грузинскую мечту", то к власти придет "Единое национальное движение". "Третья альтернатива в грузинской политике действительно появится", – подчеркнул Кемоклидзе. Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, георгий гахария, новости, грузинская мечта
грузия, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, георгий гахария, новости, грузинская мечта

"Опасайтесь молчаливого человека" - Кемоклидзе о планах экс-премьера Грузии

12:19 29.12.2022 (обновлено: 13:04 29.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Георгий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Партия бывшего премьер-министра "Для Грузии" создана для борьбы, отметил политик
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционный партии "Для Грузии" Георгий Гахария анонсировал политическую борьбу – с будущего года до 2024 года включительно в стране будут серьезные политические баталии, заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе.
Гарахия ранее заявил, что 2023 год будет годом тяжелой борьбы. По словам экс-премьера, страна находится в плену двух враждующих между собой человек – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Гахария заявил, что достоинства многих в 2023 году окажется под вопросом. Никому от этого не спрятаться, отметил он.

"Всегда опасайтесь молчаливого человека. Гахария анонсирует политическую борьбу, мы всегда были готовы к этому, потому что мы созданы для борьбы, чтобы в стране установился мир… Гахария говорит, что с будущего года до 2024 года включительно будут серьезные политические баталии", – заявил Кемоклидзе журналистам.

По его словам, они "просто должны взорвать" тот аргумент, что если избиратели не проголосуют за "Грузинскую мечту", то к власти придет "Единое национальное движение".
"Третья альтернатива в грузинской политике действительно появится", – подчеркнул Кемоклидзе.
Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.
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