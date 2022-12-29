https://sputnik-georgia.ru/20221229/georgiy-gakhariya-anonsiruet-politicheskuyu-borbu-v-gruzii-273514874.html

"Опасайтесь молчаливого человека" - Кемоклидзе о планах экс-премьера Грузии

"Опасайтесь молчаливого человека" - Кемоклидзе о планах экс-премьера Грузии

Партия бывшего премьер-министра "Для Грузии" создана для борьбы, отметил политик 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T12:19+0400

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грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционный партии "Для Грузии" Георгий Гахария анонсировал политическую борьбу – с будущего года до 2024 года включительно в стране будут серьезные политические баталии, заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе. Гарахия ранее заявил, что 2023 год будет годом тяжелой борьбы. По словам экс-премьера, страна находится в плену двух враждующих между собой человек – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Гахария заявил, что достоинства многих в 2023 году окажется под вопросом. Никому от этого не спрятаться, отметил он. По его словам, они "просто должны взорвать" тот аргумент, что если избиратели не проголосуют за "Грузинскую мечту", то к власти придет "Единое национальное движение". "Третья альтернатива в грузинской политике действительно появится", – подчеркнул Кемоклидзе. Партия "Для Грузии" была создана в мае 2021 года покинувшим ряды "Грузинской мечты" Георгием Гахария. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, георгий гахария, новости, грузинская мечта