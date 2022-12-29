Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожарным департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД передали огнеупорные костюмы и специальное оснащение, соответствующие современным стандартам, говорится в сообщении на сайте ведомства.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
На этом этапе Служба ЧС приобрела одну тысячу комплектов спецодежды, предназначенной для ликвидации пожаров, которые будут переданы пожарно-спасательным подразделениям.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
"В службе по управлению ЧС активно продолжается и ведется обновление формы-оснащения. На этом этапе приобрели одну тысячу комплекта, которые наши пожарные-спасатели используют во время городских пожаров", - сказал Мгебришвили.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
По его словам, здоровье и безопасность пожарных – приоритет ведомства, поэтому процесс обновления активно продолжается.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
Служба управления чрезвычайными ситуациями и в дальнейшем продолжит снабжение личного состава новой техникой, спецодеждой и автотехникой.