https://sputnik-georgia.ru/20221229/gruzinskim-pozharnym-peredali-ogneupornye-kostyumy-273531076.html

Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы

Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы

Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T16:21+0400

2022-12-29T16:21+0400

2022-12-29T16:21+0400

новости

мвд грузии

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожарным департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД передали огнеупорные костюмы и специальное оснащение, соответствующие современным стандартам, говорится в сообщении на сайте ведомства. На этом этапе Служба ЧС приобрела одну тысячу комплектов спецодежды, предназначенной для ликвидации пожаров, которые будут переданы пожарно-спасательным подразделениям. Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN. "В службе по управлению ЧС активно продолжается и ведется обновление формы-оснащения. На этом этапе приобрели одну тысячу комплекта, которые наши пожарные-спасатели используют во время городских пожаров", - сказал Мгебришвили. По его словам, здоровье и безопасность пожарных – приоритет ведомства, поэтому процесс обновления активно продолжается. Служба управления чрезвычайными ситуациями и в дальнейшем продолжит снабжение личного состава новой техникой, спецодеждой и автотехникой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, мвд грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, грузия