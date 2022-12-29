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https://sputnik-georgia.ru/20221229/gruzinskim-pozharnym-peredali-ogneupornye-kostyumy-273531076.html
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T16:21+0400
2022-12-29T16:21+0400
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожарным департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД передали огнеупорные костюмы и специальное оснащение, соответствующие современным стандартам, говорится в сообщении на сайте ведомства. На этом этапе Служба ЧС приобрела одну тысячу комплектов спецодежды, предназначенной для ликвидации пожаров, которые будут переданы пожарно-спасательным подразделениям. Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN. "В службе по управлению ЧС активно продолжается и ведется обновление формы-оснащения. На этом этапе приобрели одну тысячу комплекта, которые наши пожарные-спасатели используют во время городских пожаров", - сказал Мгебришвили. По его словам, здоровье и безопасность пожарных – приоритет ведомства, поэтому процесс обновления активно продолжается. Служба управления чрезвычайными ситуациями и в дальнейшем продолжит снабжение личного состава новой техникой, спецодеждой и автотехникой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, мвд грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, грузия
новости, мвд грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, грузия

Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы

16:21 29.12.2022
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
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Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пожарным департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД передали огнеупорные костюмы и специальное оснащение, соответствующие современным стандартам, говорится в сообщении на сайте ведомства.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
На этом этапе Служба ЧС приобрела одну тысячу комплектов спецодежды, предназначенной для ликвидации пожаров, которые будут переданы пожарно-спасательным подразделениям.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
Глава ЧС Темур Мгебришвили лично проверил новую форму международного стандарта EN.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
"В службе по управлению ЧС активно продолжается и ведется обновление формы-оснащения. На этом этапе приобрели одну тысячу комплекта, которые наши пожарные-спасатели используют во время городских пожаров", - сказал Мгебришвили.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
По его словам, здоровье и безопасность пожарных – приоритет ведомства, поэтому процесс обновления активно продолжается.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management ServiceГрузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2022
Грузинским пожарным передали огнеупорные костюмы
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs Emergency Management Service
Служба управления чрезвычайными ситуациями и в дальнейшем продолжит снабжение личного состава новой техникой, спецодеждой и автотехникой.
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