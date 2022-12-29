https://sputnik-georgia.ru/20221229/kurs-lari-dollar-273508390.html

Курс лари на среду – 2,7055 GEL/$

Курс лари на среду – 2,7055 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0046 лари по отношению к доллару 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T09:20+0400

2022-12-29T09:20+0400

2022-12-29T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллар

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 декабря в размере 2,7055 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0046 лари по отношению к доллару.

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