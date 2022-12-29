https://sputnik-georgia.ru/20221229/legendy-ne-stalo---skonchalsya-trekhkratnyy-chempion-mira-pele-273550058.html

Легенды не стало - скончался трехкратный чемпион мира Пеле

Легенды не стало - скончался трехкратный чемпион мира Пеле

Врачи бывшего футболиста 22 декабря сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания 29.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле умер на 83-м году жизни, написала дочь бразильца Келли Насименту в соцсети."Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", - говорится в сообщении. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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