https://sputnik-georgia.ru/20221229/na-dorogakh-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-poslednie-dannye-273511913.html

На дорогах Грузии действуют ограничения: последние данные

На дорогах Грузии действуют ограничения: последние данные

Работы по расчистке дороги ведутся в активном режиме для полного восстановления движения 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T10:24+0400

2022-12-29T10:24+0400

2022-12-29T10:49+0400

погода

грузия

новости

сачхере

чиатура

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005158_11:0:2464:1380_1920x0_80_0_0_292351becbb4c2e815e7b27e9903cf3d.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Непогода создала проблемы на автомобильных дорогах Грузии, из-за чего на некоторых участках действуют ограничения. По информации департамента автомобильных дорог, из-за интенсивного снега и низкой температуры на 51 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. По данным департамента, к этому времени движение транспорта в одностороннем порядке восстановлено на 38 километре дороги Кутаиси (Сагория) - Багдати-Абастумани-Бенара внутригосударственного значения. На указанном участке дороги накануне сошла скалистая масса, в связи с чем движение было запрещено для всех видов автотранспорта. Работы по расчистке дороги продолжаются в активном режиме для полного восстановления движения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сачхере

чиатура

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, сачхере, чиатура, кутаиси