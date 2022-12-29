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На дорогах Грузии действуют ограничения: последние данные
На дорогах Грузии действуют ограничения: последние данные
Работы по расчистке дороги ведутся в активном режиме для полного восстановления движения 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Непогода создала проблемы на автомобильных дорогах Грузии, из-за чего на некоторых участках действуют ограничения. По информации департамента автомобильных дорог, из-за интенсивного снега и низкой температуры на 51 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. По данным департамента, к этому времени движение транспорта в одностороннем порядке восстановлено на 38 километре дороги Кутаиси (Сагория) - Багдати-Абастумани-Бенара внутригосударственного значения. На указанном участке дороги накануне сошла скалистая масса, в связи с чем движение было запрещено для всех видов автотранспорта. Работы по расчистке дороги продолжаются в активном режиме для полного восстановления движения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, сачхере, чиатура, кутаиси
погода, грузия, новости, сачхере, чиатура, кутаиси
На дорогах Грузии действуют ограничения: последние данные
10:24 29.12.2022 (обновлено: 10:49 29.12.2022)
Работы по расчистке дороги ведутся в активном режиме для полного восстановления движения
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Непогода создала проблемы на автомобильных дорогах Грузии, из-за чего на некоторых участках действуют ограничения.
По информации
департамента автомобильных дорог, из-за интенсивного снега и низкой температуры на 51 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно.
По данным департамента, к этому времени движение транспорта в одностороннем порядке восстановлено на 38 километре дороги Кутаиси (Сагория) - Багдати-Абастумани-Бенара внутригосударственного значения.
На указанном участке дороги накануне сошла скалистая масса, в связи с чем движение было запрещено для всех видов автотранспорта.
Работы по расчистке дороги продолжаются в активном режиме для полного восстановления движения.