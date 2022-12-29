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Наваловский завершил футбольную карьеру и выступления за сборную Грузии

Наваловский завершил футбольную карьеру и выступления за сборную Грузии

Наваловский защищал честь сборной Грузии в 2008-2021 годах 29.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии и батумского "Динамо" Георгий Наваловский объявил о завершении карьеры, решение он принял по окончании очередного сезона в национальном чемпионате. Наваловский защищал честь сборной Грузии в 2008-2021 годах. В основной состав он попал при тренере Кахи Цхададзе в 2015 году. Несколько лет он был безальтернативным игроком на левом фланге. Всего за сборную футболист провел 41 матч. Наваловский начал свою карьеру в тбилисском "Динамо" в 2004 году под руководством Гии Гегучадзе и Кахи Цхададзе. С тех пор он выступал за многие команды – тбилисскую "Олимпию", махачкалинский "Анжи", бакинский "Интер", нижегородскую "Волгу", "Химки", "Металлург" из Рустави, "Ска-Энергию" из Хабаровска, горийское "Дила" и минское "Динамо". Наваловский присоединился к батумскому "Динамо" в 2019 году и был одним из ключевых игроков команды, но после прихода в клуб Ираклия Азарова был переведен в резерв. В этом году он сыграл всего 16 матчей в батумской форме и окончательно решил завершить карьеру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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