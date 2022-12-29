https://sputnik-georgia.ru/20221229/novogodnie-retsepty-kak-prigotovit-gozinaki---video-273543489.html
Новогодние рецепты: как приготовить гозинаки - видео
Новогодние рецепты: как приготовить гозинаки - видео
Гозинаки – праздничное сладкое угощение из орехов с медом. По традиции, в Грузии его готовят на Новый год. Смотрите в видео, как самим сделать это блюдо 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T19:38+0400
2022-12-29T19:38+0400
2022-12-29T19:38+0400
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Sputnik Грузия подготовил для Вас видео-рецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год традиционное грузинское угощение — гозинаки. Для приготовления этого сладкого блюда Вам потребуются: очищенные грецкие орехи, мед и сахар.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузинская кухня, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузинская кухня, новый год, новый год, видео
Новогодние рецепты: как приготовить гозинаки - видео
Гозинаки – праздничное сладкое угощение из орехов с медом. По традиции, в Грузии его готовят на Новый год. Смотрите в видео, как самим сделать это блюдо
Sputnik Грузия подготовил для Вас видео-рецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год традиционное грузинское угощение — гозинаки. Для приготовления этого сладкого блюда Вам потребуются: очищенные грецкие орехи, мед и сахар.