https://sputnik-georgia.ru/20221229/novogodnie-retsepty-kak-prigotovit-gozinaki---video-273543489.html

Новогодние рецепты: как приготовить гозинаки - видео

Новогодние рецепты: как приготовить гозинаки - видео

Гозинаки – праздничное сладкое угощение из орехов с медом. По традиции, в Грузии его готовят на Новый год. Смотрите в видео, как самим сделать это блюдо 29.12.2022, Sputnik Грузия

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Sputnik Грузия подготовил для Вас видео-рецепт, наглядно показывающий, как приготовить на Новый год традиционное грузинское угощение — гозинаки. Для приготовления этого сладкого блюда Вам потребуются: очищенные грецкие орехи, мед и сахар.

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