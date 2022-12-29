https://sputnik-georgia.ru/20221229/novogodnie-ukrasheniya-elochka-iz-morskikh-rakushek-i-zvezdochek---video-273545368.html

Новогодние украшения: елочка из морских ракушек и звездочек - видео

Новогодние украшения: елочка из морских ракушек и звездочек - видео

Дизайнер-флорист Кети Джанхотели показала Sputnik Грузия, как сделать новогоднюю елочку из морских ракушек и звездочек. Подробнее - смотрите в видео 29.12.2022, Sputnik Грузия

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Если у Вас есть желание украсить свой дом или рабочее место в новогодние праздники, этот видеоурок для вас. Дизайнер Кети Джанхотели показала, как можно сделать оригинальную елочку и украсить ее ракушками и звездочками."Для изготовления новогодней елочки нам понадобится конус из картона, деревянные палочки разного размера и конечно, морские ракушки и звездочки. Еще нам пригодится мочалка из натурального волокна и солома", - рассказала Sputnik Грузия Кети Джанхотели.Немного труда и терпения – и Вы сможете радоваться новогоднему сувениру, сделанному своими руками. С наступающим Новым годом!

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