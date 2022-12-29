https://sputnik-georgia.ru/20221229/pogoda-v-gruzii-na-novyy-2023-god-273522869.html
Погода в Грузии на Новый 2023 год
Погода в Грузии на Новый 2023 год
Новый 2023 год вот-вот наступит – это самый долгожданный и любимый праздник, который невозможно представить без национальных блюд, изысканных вин, танцев... 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T15:03+0400
2022-12-29T15:03+0400
2022-12-29T15:03+0400
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На Новый год и стар и млад мечтают, чтобы выпал снег, особенно в Тбилиси, где снега практически не бывает, следовательно, уже многих интересует, какая погода ожидается в Грузии в новогоднюю ночь и как одеться, чтобы насладиться праздником. Sputnik Грузия, учитывая интерес читателей к этой теме, рассказывает, какая погода будет в Грузии на Новый 2023 год. Погода на Новый 2023 год В Грузии погода зимой, в том числе и на Новый год, бывает разной, в зависимости от региона. На западе страны климат субтропический, в восточной и центральной части – умеренный, а в горных регионах – холодный, а местами даже суровый. По прогнозу синоптиков, почти на всей территории Грузии в Новый год будет облачная погода, но преимущественно без осадков. Снега не ожидается даже в высокогорных регионах. А ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду. В Западной Грузии в Новый год температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем воздух прогреется до +15. В высокогорье минимальная температура будет -10 градусов, а днем поднимется до +5. В Восточной Грузии погода в Новый год обещает быть сравнительно холодной – -5... +10 градусов. В высокогорье минимальная температура воздуха составит -12, а днем поднимется до +4. В приморских районах Грузии погода достаточно теплая, температура воздуха редко опускается ниже нуля. По прогнозу синоптиков, в Батуми в новогоднюю ночь температура воздуха ночью составит +7, а днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Батуми в Новый год вас ожидает захватывающее зрелище – город, сверкающий всеми цветами радуги, преображается в сказочную страну, независимо от погоды. В горных регионах преимущественно снежно и морозно. На горнолыжном курорте Гудаури на Новый год минимальная температура воздуха ночью составит -5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +2. Облачная погода без осадков ожидается в Новый год и на горнолыжном курорте Бакуриани – минимальная температура воздуха составит -11 градусов, а днем поднимется до +3. В Новый год лыжные трассы в Гудаури и Бакуриани работают как для профессионалов, так и для любителей и новичков. Также на горе работают все кафе и ресторанчики, где можно передохнуть и позагорать или просто прогуляться, наслаждаясь бескрайним небом, величественными заснеженными вершинами и чистейшим горным воздухом. Плюсовая температура будет и в высокогорной Сванети. В Местия ночью ожидается -10, а днем +2 градуса выше нуля. В столице Грузии значительно теплее. Зима здесь обычно сухая, снег бывает редко, средняя температура воздуха днем 2-3 градуса тепла, а по ночам опускается до -4. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой и составит 1 градус, к утру спуститься до 0 градусов. Какой бы погода не была в новогоднюю ночь, веселью, которое продолжается в Тбилиси до утра, обычно она не мешает. В Новый год больше всего народу собирается в центре столицы Грузии – на проспекте Руставели и на площади Свободы, где проходит массовое гуляние, а в полночь запускается фейерверк. С утра 1 января в Тбилиси погода ожидается преимущественно облачной, а c 13:00 полностью прояснится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
новости, грузия, тбилиси, батуми, гудаури, погода
новости, грузия, тбилиси, батуми, гудаури, погода
Погода в Грузии на Новый 2023 год
Новый 2023 год вот-вот наступит – это самый долгожданный и любимый праздник, который невозможно представить без национальных блюд, изысканных вин, танцев, песен и конечно же зимних забав
На Новый год и стар и млад мечтают, чтобы выпал снег, особенно в Тбилиси, где снега практически не бывает, следовательно, уже многих интересует, какая погода ожидается в Грузии в новогоднюю ночь и как одеться, чтобы насладиться праздником.
Sputnik Грузия
, учитывая интерес читателей к этой теме, рассказывает, какая погода будет в Грузии на Новый 2023 год.
Погода на Новый 2023 год
В Грузии погода зимой, в том числе и на Новый год, бывает разной, в зависимости от региона. На западе страны климат субтропический, в восточной и центральной части – умеренный, а в горных регионах – холодный, а местами даже суровый.
По прогнозу синоптиков, почти на всей территории Грузии в Новый год будет облачная погода, но преимущественно без осадков. Снега не ожидается даже в высокогорных регионах. А ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду.
В Западной Грузии в Новый год температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем воздух прогреется до +15. В высокогорье минимальная температура будет -10 градусов, а днем поднимется до +5.
В Восточной Грузии погода в Новый год обещает быть сравнительно холодной – -5... +10 градусов. В высокогорье минимальная температура воздуха составит -12, а днем поднимется до +4.
В приморских районах Грузии погода достаточно теплая, температура воздуха редко опускается ниже нуля. По прогнозу синоптиков, в Батуми в новогоднюю ночь температура воздуха ночью составит +7, а днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.
В Батуми в Новый год вас ожидает захватывающее зрелище – город, сверкающий всеми цветами радуги, преображается в сказочную страну, независимо от погоды.
В горных регионах преимущественно снежно и морозно. На горнолыжном курорте Гудаури на Новый год минимальная температура воздуха ночью составит -5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +2.
Облачная погода без осадков ожидается в Новый год и на горнолыжном курорте Бакуриани – минимальная температура воздуха составит -11 градусов, а днем поднимется до +3.
В Новый год лыжные трассы в Гудаури и Бакуриани работают как для профессионалов, так и для любителей и новичков. Также на горе работают все кафе и ресторанчики, где можно передохнуть и позагорать или просто прогуляться, наслаждаясь бескрайним небом, величественными заснеженными вершинами и чистейшим горным воздухом.
Плюсовая температура будет и в высокогорной Сванети. В Местия ночью ожидается -10, а днем +2 градуса выше нуля.
В столице Грузии значительно теплее. Зима здесь обычно сухая, снег бывает редко, средняя температура воздуха днем 2-3 градуса тепла, а по ночам опускается до -4.
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой и составит 1 градус, к утру спуститься до 0 градусов.
Какой бы погода не была в новогоднюю ночь, веселью, которое продолжается в Тбилиси до утра, обычно она не мешает. В Новый год больше всего народу собирается в центре столицы Грузии – на проспекте Руставели и на площади Свободы, где проходит массовое гуляние, а в полночь запускается фейерверк.
С утра 1 января в Тбилиси погода ожидается преимущественно облачной, а c 13:00 полностью прояснится.