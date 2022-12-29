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В Грузии растут штрафы за ношение ножа
В Грузии растут штрафы за ношение ножа
Новые правила ношения холодного оружия вступают силу с первого дня Нового года 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T10:01+0400
2022-12-29T10:01+0400
2022-12-29T12:05+0400
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Ужесточенные правила ношения холодного оружия в Грузии вступят в силу с 1 января 2023 года.Согласно вступающим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений, штраф за ношение холодного оружия увеличится и будет составлять 500 лари, а ношение запрещенного в гражданском обращении оружия будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари. На продажу холодного оружия понадобится лицензия. Продажа с нарушением правил лицензии повлечет за собой штраф в размере 2 тысячи лари, а при повторном нарушении – 4 тысячи лари. Также в законодательство войдет термин "незаконная торговля холодным оружием". Это нарушение будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари для физического лица и штрафом в размере 3 тысяч лари для юридического. Вводится уголовная ответственность и за передачу холодного оружия ранее судимому или несовершеннолетнему. В первом случае штраф составит от 500 до 1 тысячи лари, а во втором – от 1 до 1,5 тысячи лари. Также вводится штраф за незаконный импорт холодного оружия от 1 до 3 тысяч лари. А вот купить холодное оружие смогут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно будет то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
В Грузии растут штрафы за ношение ножа
10:01 29.12.2022 (обновлено: 12:05 29.12.2022)
Новые правила ношения холодного оружия вступают силу с первого дня Нового года
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Ужесточенные правила ношения холодного оружия в Грузии вступят в силу с 1 января 2023 года.
Согласно вступающим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений, штраф за ношение холодного оружия увеличится и будет составлять 500 лари, а ношение запрещенного в гражданском обращении оружия будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари.
Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафовать будут в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения".
На продажу холодного оружия понадобится лицензия. Продажа с нарушением правил лицензии повлечет за собой штраф в размере 2 тысячи лари, а при повторном нарушении – 4 тысячи лари.
Также в законодательство войдет термин "незаконная торговля холодным оружием". Это нарушение будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари для физического лица и штрафом в размере 3 тысяч лари для юридического.
Вводится уголовная ответственность и за передачу холодного оружия ранее судимому или несовершеннолетнему. В первом случае штраф составит от 500 до 1 тысячи лари, а во втором – от 1 до 1,5 тысячи лари.
Также вводится штраф за незаконный импорт холодного оружия от 1 до 3 тысяч лари.
А вот купить холодное оружие смогут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии.
При этом приобрести можно будет то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.