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В Грузии растут штрафы за ношение ножа

В Грузии растут штрафы за ношение ножа

Новые правила ношения холодного оружия вступают силу с первого дня Нового года 29.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Ужесточенные правила ношения холодного оружия в Грузии вступят в силу с 1 января 2023 года.Согласно вступающим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений, штраф за ношение холодного оружия увеличится и будет составлять 500 лари, а ношение запрещенного в гражданском обращении оружия будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари. На продажу холодного оружия понадобится лицензия. Продажа с нарушением правил лицензии повлечет за собой штраф в размере 2 тысячи лари, а при повторном нарушении – 4 тысячи лари. Также в законодательство войдет термин "незаконная торговля холодным оружием". Это нарушение будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари для физического лица и штрафом в размере 3 тысяч лари для юридического. Вводится уголовная ответственность и за передачу холодного оружия ранее судимому или несовершеннолетнему. В первом случае штраф составит от 500 до 1 тысячи лари, а во втором – от 1 до 1,5 тысячи лари. Также вводится штраф за незаконный импорт холодного оружия от 1 до 3 тысяч лари. А вот купить холодное оружие смогут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно будет то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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