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Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине
Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине
Шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США" 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T20:32+0400
2022-12-29T20:32+0400
2022-12-29T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер. Предсказание было сделано в среду во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме. Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США", а также другие климатические бедствия и трагедии. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, перу, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, происшествия, новости, перу, обострение ситуации вокруг украины 2022
Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине
20:32 29.12.2022 (обновлено: 20:50 29.12.2022)
Шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США"
ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер.
Предсказание было сделано в среду во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.
"До августа будет подписано мирное соглашение... хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели", - приводит агентство слова одного из шаманов Клеофе Седано.
Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США", а также другие климатические бедствия и трагедии.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.