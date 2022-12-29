https://sputnik-georgia.ru/20221229/shamany-v-peru-predskazali-datu-okonchaniya-konflikta-na-ukraine-273543316.html

Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине

Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине

Шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США" 29.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер. Предсказание было сделано в среду во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме. Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США", а также другие климатические бедствия и трагедии. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, происшествия, новости, перу, обострение ситуации вокруг украины 2022