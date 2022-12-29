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Сторонники Саакашвили вышли на акцию в холод и ветер - видео

Сторонники Саакашвили вышли на акцию в холод и ветер - видео

В холод поддержать Саакашвили выходят не так охотно. Перед зданием Тбилисского суда, где проходило заседание по отсрочке наказания экс-президента, сегодня было... 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T17:35+0400

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михаил саакашвили

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В Тбилисском городском суде возобновился процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья – подсудимый, в отличие от предыдущего раза, отказался от участия в заседании даже дистанционно из больницы.По словам судьи Георгия Аревадзе, Саакашвили отказался от участия в заседании по состоянию здоровья. Между тем он дал согласие на продолжение процесса без его участия.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео