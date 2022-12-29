https://sputnik-georgia.ru/20221229/storonniki-saakashvili-vyshli-na-aktsiyu-v-kholod-i-veter---video-273536875.html
Сторонники Саакашвили вышли на акцию в холод и ветер - видео
Сторонники Саакашвили вышли на акцию в холод и ветер - видео
В холод поддержать Саакашвили выходят не так охотно. Перед зданием Тбилисского суда, где проходило заседание по отсрочке наказания экс-президента, сегодня было... 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T17:35+0400
2022-12-29T17:35+0400
2022-12-29T17:39+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1d/273536579_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b41b98a02ea60bc82abf4b17c0d7aa69.jpg
В Тбилисском городском суде возобновился процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья – подсудимый, в отличие от предыдущего раза, отказался от участия в заседании даже дистанционно из больницы.По словам судьи Георгия Аревадзе, Саакашвили отказался от участия в заседании по состоянию здоровья. Между тем он дал согласие на продолжение процесса без его участия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1d/273536579_96:0:1056:720_1920x0_80_0_0_d27a183d8b0b5e6f6856fd2e9f29b447.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
Сторонники Саакашвили вышли на акцию в холод и ветер - видео
17:35 29.12.2022 (обновлено: 17:39 29.12.2022)
В холод поддержать Саакашвили выходят не так охотно. Перед зданием Тбилисского суда, где проходило заседание по отсрочке наказания экс-президента, сегодня было немноголюдно. Собралось всего около 150 его сторонников.
В Тбилисском городском суде возобновился процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья – подсудимый, в отличие от предыдущего раза, отказался от участия в заседании даже дистанционно из больницы.
По словам судьи Георгия Аревадзе, Саакашвили отказался от участия в заседании по состоянию здоровья. Между тем он дал согласие на продолжение процесса без его участия.